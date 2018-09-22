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Emine Erdoğan, Bezmialem Valide Sultan Söyleşisi'ne katıldı

Emine Erdoğan, Bezmialem Valide Sultan Söyleşisi'ne katıldı
Emine Erdoğan, Bezmialem Valide Sultan Söyleşisi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bezmialem Valide Sultan Söyleşisi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Dolmabahçe Sarayı Meşkhane Salonu'nda gerçekleştirilen Bezmialem Valide Sultan Söyleşisi'ne katıldı. Programda Emine Erdoğan'ın yanı sıra akademisyenler ve sanatçılardan oluşan davetliler yer aldı. Söyleşide Prof. Dr. Arzu Terzi, Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmialem Valide Sultan'ın hayatını anlattı. Ayrıca programda İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) üyeleri Bezmialem Valide Sultan'ın yaşadığı döneme ait eserlerinin yer aldığı mini konser verdi. Programda davetlilere Muharrem ayı dolayısıyla aşure ve gül şerbeti ikram edildi.

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