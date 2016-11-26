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Emine Erdoğan hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden Köyü’nde 17 Kasım’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine taziyede bulundu.

Emine Erdoğan hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle görüştü

26 Kasım 2016 17:50
Emine Erdoğan hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle görüştü - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Eşi Esra Albayrak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve bölge milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyaret kapsamında önce Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde kurulan AFAD kriz merkezini ziyaret etti. Erdoğan, burada yaşanan maden faciası ile ilgili AFAD yetkililerinden bilgi aldı. Emine Erdoğan, daha sonra halen göçük altında bulunan işçilerin ailelerinin bulunduğu çadırları ziyaret etti. Ailelerin bekleyiş içinde olduğu bölgede, maden işçilerinin bir an önce kurtarılması duasında bulunuldu.

Daha sonra faciada hayatını kaybeden Sedat Bulut ve Reşit Can’ın ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Emine Erdoğan, ailelerin ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

Etiketler: emine erdoğan, görüştü, hayatını kaybeden madencilerin aileleri


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