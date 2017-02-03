Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen 4’üncü Kadın Buluşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyon Başkanı Habibe Öçal ile çok sayıda Eğitim Bir-Sen üyesi katıldı. Kadın buluşmasında Eğitim-Bir-Sen’in faaliyetlerini gösteren slayt sunumu yapıldı.

"YILLARDIR MİLLETÇE ORTAYA KOYDUĞUMUZ İRADEYİ ARTIK KURUMSALLAŞTIRMAK ZORUNDAYIZ"

Sunumun ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Ne zaman milletimiz iradesini ortaya koysa bu engellenmeye çalışıldı. Neyse ki 15 Temmuz’da bu denklemi milletçe çözdük. Artık tüm dünya bu iradenin gücünü biliyor. Bu coğrafya her an bilinçle yaşamamız gereken üzerinde büyük senaryoların yazıldığı bir coğrafyadır. Yıllardır milletçe ortaya koyduğumuz iradeyi artık kurumsallaştırmak zorundayız. Vesayetlerin ve medya kartellerinin değil milletin gerçekten hakim olduğu bir düzen tesis etmeliyiz" dedi.

"KADINLAR MİLLETÇE ELDE ETTİĞİMİZ BAŞARININ EN BÜYÜK ORTAĞIDIR"

Önümüzdeki günlerin kurumsallaşma adına son derece önemli olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, "Bu yolda kadınlar olarak yine çok önemli sorumluluklarımız var. Son 15 yıllık mücadelede kadınların çabası çok önemli bir yer tutmuştur. Kadınlar milletçe elde ettiğimiz başarının en büyük ortağıdır. Kapı kapı dolaşarak insanlara dertlerimizi anlattığımız günleri hatırlayın. Nice ezberleri bozduk hep birlikte. Bizi yok saymak isteyenlere, ’hayır biz de varız’ dedik. O günlerinin heyecanı halen yüreğimde tazeliğini koruyor. İnşallah yine aynı heyecanla gayretimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Demokrasi mücadelesinde kadınların çok önemli yeri olduğunu belirten Erdoğan, "Yeri geldiğinde görünmez aktörler olmayı kabullenerek tüm dünyaya örnek olacak bir kadın hareketi başlatmışlardır. Şayet bir kadın tarihi yazılacaksa Türkiye’deki kadın ve sivil toplum konusu hiç atlanmaması gerek bir konudur. Başörtüsü başta olmak üzere çeşitli kısıtlamalar nedeniyle hakları elinden alınan kadınlarımız sivil toplum kuruluşlarında sivil toplum kuruluşlarında güçlerini birleştirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN EĞİTİM PLANLARIMIZI DEĞİŞİMİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK YAPMALIYIZ"

Vakıf ve derneklerin adeta bir okul olduğuna vurgu yapan Emine Erdoğan, "Okuma programlarından, sosyal organizasyonlara, kadınlarımız kendilerini bugünlere çok iyi hazırlamıştır. Bu sağlam temel üzerinde sabrederek bugünün milletvekilleri, akademisyenleri, yazarları, sanatçıları olmuşlardır. Sanattan siyasete, akademiden bürokrasiye ruhu bu kutlu maya ile mayalanmış yeni nesillere ihtiyacımız var. Eğitim Bir-Sen çatısı altındaki tüm eğitimcilere çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Hem bu mücadele ruhunu korumak hem de değişimle gelen sorunlarımıza çözümler üretmek durumundayız. Yeni bir çağa girdik. Artık yeni bir insanla karşı karşıyayız. Bütün eğitim planlarımızı bu değişimi göz önüne alarak yapmalıyız. Ama bunu yaparken kadim bilgiyi güncelleyerek bugüne taşımalıyız. Bugün çocuklarımıza verdiğimiz eğitim geleceğimizin aynasıdır. Evlatlarımızı teknolojinin esaretinden kurtararak kabiliyetlerini açığa çıkaran bir anlayışla yetiştirelim" dedi.

"BİZ YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE HEP BİRLİKTE EVET DİYECEĞİZ"

Kadın buluşmasında konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ülkemizin kadınları meydanlara, sokaklara inmiştir ve demokrasisine iradesine sahip çıkmıştır. Adeta kadınlarımız gençlerimizle erkeklerimizle, yaşlılarımızla birlikte elleriyle tankları durdurmuştur. Aziz milletimiz demokratik iradesini çiğnetmemek adına Türk bayraklarıyla o gece bir destan yazdı. Yakın bir gelecekte millet olarak önemli bir tercih yapacağız ve Anayasa değişiklik teklifimiz için referanduma gideceğiz. Biz yeni anayasa değişikliğine hep birlikte evet diyeceğiz. Ülkemiz bu yeni anayasa değişikliğiyle güvenli ve istikrarlı bir yönetim yapısını sürdürecek. Yeni anayasa düzenlemesini bir rejim değişikliği değil bir sistem değişikliği içerdiğini de buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu rejim değişikliği tartışmaları da meseleyi sulandırmaktan, bulandırmaktan başka bir amaç taşımamakta. Kısa bir süre sonra biz sokak sokak, kapı kapı, ev ev, meydan meydan bütün insanlarımıza anayasa değişiklik teklifimizi anlatacağız. Ben inanıyorum ki referandum günü geldiğinde de bu aziz millet en doğru tercihi yapacak ve referandumda da güçlü bir çoğunlukla sandıktan evet çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"TORUNUNA BAKAN BÜYÜK ANNE UYGULAMASI 5 PİLOT İLDE BAŞLIYOR"

Torununa bakan büyük anneye ekonomik destekle ilgili açıklama yapan Bakan Kaya, "Torununa bakan büyük anneye ekonomik destek adını verdiğimiz bu projeyi pilot uygulamamızla 5 ilimizde başlatıyoruz. Günümüz hayat şartlarının birbirinden uzaklaştırdığı aile fertlerini vereceğimiz bu destekle birbirine kavuşturmayı destekliyoruz. Böylece hem çocuklarımız kendi canından olan büyük anneyle daha fazla zaman geçirecek hem de medeniyetimizin kadim ruhundan ilhamını alan sevgi, şefkat ve merhamet iklimini tüm sıcaklığıyla tekrar yaşatılmasını sağlayacağız" ifadelerini kaydetti.

"EVET DİYECEĞİZ"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak referandumda ‘Evet’ diyeceklerini ifade eden Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "28 Şubat’ta örselenen üniversite kapılarında turnikelere sıkıştırılan, ikna odalarında imha süreçlerine sokulan, depresyonlara gark edilen, kamusal alan işkencesiyle kamusal alan yalanıyla toplumdan soyutlanan ve kendi aralarında kategorize edilen kadınlar olarak bu sürecin tarih olmasını hep birlikte inşa ettik. Kamusal alan yalanının ortadan kalması noktasında gösterdiğiniz dirayet bir ayda karda, kışta, kıyamette şehir merkezlerine caddelere durduğunuz, ellerinizi ovuşturarak ayaklarınızı ovalayarak beklediğiniz stantlardan 12 milyon 300 bin imza gibi bu ülkede ana muhalefet partisinin aldığı oydan daha fazla iradeyi hükümete takdim edip toplumsal ’mutabakat budur’ deyip kamusal alan yalanını tarihin çöp sepetine atarak tarihi yasağı tarih yapan tarih yazan teşkilatın liderlerini kadın öncülerine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Ali Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye anayasa referandumuna kilitlenmiş durumda. Teşkilat olarak 2010’da toplu sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de diyerek alanlara çıkan ürettiğimiz materyalleri kurumlara ulaştıran bunun için hazımsızlar tarafından yapılan şikayetlerle soruşturmalar ve yargılanmalara maruz kalan ama bizim açtığımız yoldan bizim toplu sözleşme hakkını aldığımız yoldan masaya oturup masada caka satmaya çalışanların olduğu Türkiye’de işimize bakacak yeni referandum sürecinde de en aktif şekilde görevimizi yerine getireceğiz. Bize ne diyeceksiniz diyorlar tabi ki evet diyeceğiz. Tarafsın mahkeme fikrine hayır mı diyelim? 18 yaşında seçilme hakkının verilmesine niçin hayır diyelim? Bu ülkenin koalisyon tartışmalarıyla yorulduğu bir tarihi var. Koalisyon tartışmasıyla yorulmasın ülke, koalisyonlar sandıkta kurulsun diyen bir yaklaşıma neden hayır diyelim?"

Konuşmaların ardından Eğitim Bir-Sen tarafından Emine Erdoğan’a fahri üyelik belgesi takdim edildi.

Mustafa Biçer