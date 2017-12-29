Emine Erdoğan: 'Kudüs ile ilgili binlerce teşekkür aldık'

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Hoca Ahmet Yesevi ve Anadolu Yıldızları” programına katılan Emine Erdoğan, “Bugün çoğulculuktan, barıştan, hümanist değerlerden bahsediliyor. Batı bu değerlerin arayışındayken, Anadolu’da sevginin ve merhametin tohumları çoktan filiz vermeye başlamıştı” diye konuştu.

“Bugün 3 milyon mülteciye kucak açabiliyorsak işte bu değerlerin köklülüğü sayesindedir”

Olgunlaşma Enstitülerinin kültürlerin yaşatılması ve nesilden nesle aktarılması konusunda öncü bir role sahip olduklarını belitten Emine Erdoğan, “Hem sanat erbabının desteklenmesi hem de sanatın inceliklerinin korunması kültür mirasımıza borcumuzdur. Anadolu’yu bir Müslüman yurdu yapan Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Tapduk Emre, Yunus Emre, Ahi Evran, Sarı Saltuk ve Şeyh Edebali’yi rahmet ve milletle anıyorum. Ülkemizin manevi ve tarihi kimliğinin dokunmasında her birinin emeği vardır. Onların hayatı, kişiliği, düşüncesi bu topraklarda kökleşmiştir. Bugün çoğulculuktan, barıştan, hümanist değerlerden bahsediliyor. Batı bu değerlerin arayışındayken, Anadolu’da sevginin ve merhametin tohumları çoktan filiz vermeye başlamıştı. Bugün 3 milyon mülteciye kucak açabiliyorsak, Afrika’ya dostluk elini uzatabiliyorsak, işte bu değerlerin köklülüğü sayesindedir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı birlik ve beraberlik göstermişsek içimizdeki Ahmet Yesevi’ler, Mevlana’lar, Yunus’lar sayesindedir. Rabbim bu ruhu hiç eksik etmesin” diye konuştu.

“Kudüs konusunda Türkiye’nin liderlik yaptığı yeni gelişmeler Sudan’da, Çad’da ve Tunus’ta öylesine karşılık bulmuş ki, sizin gıyabınızda binlerce teşekkür aldık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 gün süren Afrika ziyaretine eşlik ettiğini söyleyen Emine Erdoğan, “Orada gördüğüm manzara, insanlığın yeni bir ruha, silkinişe ne kadar muhtaç olduğu idi. Bugün batının küresel barış söylemi eylem olmadığı sürece hiçbir anlam ifade etmiyor. Afrika’nın bakir, verimli toprakları gerçek sahiplerine döndürülmediği sürece hiç karşılık bulmuyor. Sudanlı bir çocuk refah içinde yaşayan yaşıtları ile eşit şartlara kavuşmadığı sürece adalet ve insan sevgisi söylemi eksik kalıyor. Sevgi davranışla ispatlanabilir. Sevgi insana sorumluluk yükler. Afrika’da muhatap olduğumuz resmi makamlar ve halktan insanlar, yaratılanı yaratandan ötürü seven milletimizin asil ruhu karşısında ne kadar müteşekkirler anlatamam. Bizler de sizler adına kabul ettiğimiz bu teşekkürü burada sizlere ulaştırmak istiyoruz. Emin olun Afrika size minnettar, dünya sizin zarafet ve basiretinize muhtaç. İnandığımız değerleri cesaretle savunduğumuz sürece karşılık bulmaması imkansız. Özellikle Kudüs konusunda Türkiye’nin liderlik yaptığı yeni gelişmeler ziyaret ettiğimiz Sudan’da, Çad’da ve Tunus’ta öylesine karşılık bulmuş ki, bu güzel milletin, sizin gıyabınızda binlerce teşekkür aldık. Bin yıldır bu topraklarda hep bir arada yaşamış, asla dağılmamış, sömürge olmamış, özgürlüğe aşık bu milleti saygıyla anıyorum. Bu coğrafyanın dünyaya söyleyeceği çok şey var, yeter ki tarihi ve kültürel mirasımızı bugün tüm dünyaya tercüme edebilelim” şeklinde konuştu.

“Değerler eğitimini eğitim anlayışımızın temeline yerleştirdik”

Milletlerin bekasının kültürlerini ve değerlerini gelecek kuşaklara aktarabildiği oranda mümkün olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Toplumların gelişmesinin bir nişanesi olan somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması, yeni nesillere aktarılması eğitimle mümkündür. Biz de bugüne taşınan değerlerimize evlatlarımıza aktarmak, değerlerimizi öğretmek ve adeta hatırlatmak istiyoruz. Bunun için bu yıl öğretim programlarımızı yeniledik, değerler eğitimini eğitim anlayışımızın temeline yerleştirdik. Değerler olarak ele aldığımız aslında bizim özümüzde var olan, bizi biz yapan asli değerlerimizdir. Biz evlatlarımızın özünde var olanı ortaya çıkartmaya, sahip olduklarının farkına varmalarını istiyoruz. Bu eğitimde önemli bir mesafenin alındığını düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı.

Selçuklu motiflerini taşıyan giysilerden oluşan defile ve sahne programının sergilendiği programa Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

Derya Yetim - Nurullah Geylani