Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KADEM'in ev sahipliğinde Wow Otel’de düzenlenen 2. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin Gala yemeğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Emine Erdoğan, “Kadın ve erkek arasındaki gerçek eşitlik ancak adalet kıstası ile olur. Adil bir dünya bireyde ailede ve toplumda tüm vasıfların dengeli olarak bir araya gelmesi ile mümkündür. Sevginin kurduğu yapıları ancak adalet devam ettirebilir. Adaletin dayanağı ise güç değil hakkaniyettir. Bunun yeterince tesis edilmediğini görüyoruz. Özellikle son 14 yılda Türkiye'nin karar mekanizması konusunda kadınların etkin olması konusunda önemli bir seferberlik yürütüyoruz. Himayemde gerçekleştirilen ‘Haydi Kızlar Okula’ kampanyası ile kız çocuklarının yerinin okul olduğunun altını çizdik” dedi.

“Terör karşısında mazlumların hakkını savunmak bizim için bir onurdur”

“Ülke ve dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz” diyen Emine Erdoğan, “Terör karşısında mazlumların hakkını savunmak bizim için bir onurdur. Çarpıtılmış tarihin hakkını inşallah bizler iade edeceğiz. Yaşadığımız dünya belki insan eliyle her şeyin bozulup yozlaştığı bir dünya. Fakat herşeyi düzeltecek olan da yine insandır. Bütün mesele içimizdeki adalet duygumuzu ve hamurumuzda var olan faziletleri açığa çıkarmaktır. Adalet tüm kapıları açar. Üzerine adaletin düştüğü herşey özüne kavuşur ve parlar. KADEM'i bu kilit sorunları çözdüğü için kutluyorum. Öte yandan toplumsal sorunlar karşısında aldığı tutumlar sebebiyle ayrıca tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.