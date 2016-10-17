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Emine Erdoğan, 'Pitoresk İstanbul Dijital Sergisi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Pitoresk İstanbul Dijital Sergisi"ni gezdi.

Emine Erdoğan, Pitoresk İstanbul Dijital Sergisini gezdi

17 Ekim 2016 21:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Beşiktaş’taki Deniz Müzesi’nde düzenlenen "Pitoresk İstanbul Dijital Sergisi"ni gezdi.

İstanbul’u 19. yüzyılda resmeden Melling, Schranz, Bartlett, Allom, Lewis ve Ayvazovski gibi ressamların eserlerinden oluşan sergi, 200 yıl öncesinin İstanbul’unu seyyahların gözünden anlatıyor.

Sergiyi ziyareti sırasında çalışmanın hazırlık aşamaları ve çerçevesi hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, serginin İstanbul’un tanıtımı için önemli bir misyon üstlendiğini söyleyerek, sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan’a ziyareti sırasında serginin beste ve müzik yönetmeni Anjelika Akbar ve sanat yönetmeni Murat Öneş’in yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın eşi Semra Avcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da eşlik etti.


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