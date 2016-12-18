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Emine Erdoğan, Trabzon'da şehit aileleri ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dün akşam Trabzon'a gelen Emine Erdoğan, bugün Trabzon Valiliği'nin organizasyonu ile gerçekleşen toplantıda şehit aileleriyle buluştu.

Emine Erdoğan, Trabzonda şehit aileleri ile buluştu

18 Aralık 2016 17:10

Trabzon'da bulunan bakan eşlerinin de katıldığı toplantıda konuşmasına Kayseri ve İstanbul'da hayatını kaybeden şehitler başta olmak üzere vatan için canını feda eden tüm şehitleri rahmetle anarak başlayan Erdoğan, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine dikkat çekti. Türkiye'nin gelişmesinden rahatsızlık duyan şer güçlerin karşısında bu ülkenin, bu milletin binlerce yıldır olduğu gibi yine dimdik ayakta durduğunu ifade eden Erdoğan “Bu cesaret ve yiğitliğin kökleri, Kurtuluş Savaşı'na, Çanakkale Savaşı'na dayanır. Bu vatana olan aşk, Malazgirt'e kadar uzanır. Bin yıldır bu coğrafyada, hürriyetin, adaletin, merhametin bekçiliğini yapan bu millet, hiç yıkılmamıştır, Allah'ın izniyle yıkılmayacaktır” dedi.

Konuşmasında Halep'te yaşanan insanlık dramına da değinen Emine Erdoğan, şunları söyledi:

“Halep'te yaşananlar günlerdir içimizi yakıyor. Yüreğimiz artık olanları kaldırmıyor. Yetimhanelerden dünyaya seslenen çocukların sözleri, yüreklerimizi dağlıyor. Anaların hâli, uykularımızı kaçırıyor. Fakat dünya sessiz. Kimyasal silahların dahi kullanıldığı bu insanlık suçu karşısında tepkisiz. Her fırsatta, insan haklarından, kadın ve çocuk haklarından dem vuran Batı, Halep'in kadınları ve çocukları için kör ve sağır. Fakat dünyanın sessizliği karşısında, milletimizin merhameti, yine bir dağ gibi ayakta! Şefkati dünyanın karanlığını aydınlatıyor.”
Emine Erdoğan, son olarak salondaki şehit annelerine de seslenerek “Biliyorum, kalpleriniz bir şehidin acısını taşıyor. Fakat o kalpler aynı zamanda düşmanın yüreğine korku salacak bir cesareti, metaneti ve özgüveni de taşıyor. Ülkemiz üzerindeki bütün şeytani hesaplara inşallah hep birlikte neşter vuracağız. Gönlü, kafası ve ruhu kara insanlara geçit vermeyecek, şehitlerimizin emaneti bu vatandan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu. 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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