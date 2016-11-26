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Emine Erdoğan ve bakanların ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemi alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve 3 bakanın geleceği Siirt’in Şirvan ilçesindeki Maden köyünde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Emine Erdoğan ve bakanların ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemi alındı

26 Kasım 2016 12:15
Emine Erdoğan ve bakanların ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemi alındı - Tıkla İzle

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde açık bakır madeninde yaşanan heyelan faciası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan beraberinde Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile beraber bölgeye inceleme yapacak. Ziyaret öncesi bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bomba arama köpeklerinin konteynırları tek tek aradığı alanda güvenlik giriş noktaları kuruldu. 

Mehmet Şükrü Yıldırım
 

Etiketler: emine erdoğan


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