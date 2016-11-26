Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde açık bakır madeninde yaşanan heyelan faciası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan beraberinde Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile beraber bölgeye inceleme yapacak. Ziyaret öncesi bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bomba arama köpeklerinin konteynırları tek tek aradığı alanda güvenlik giriş noktaları kuruldu.

Mehmet Şükrü Yıldırım

