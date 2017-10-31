Emine Erdoğan, yenilenen Bakü Türk Lisesi açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, yenilenerek eğitim hayatına kazandırılan Bakü Türk Lisesi’nin açılış törenine katıldı. 1994 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan ve bu yıl Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından tadilatı gerçekleştirilen Bakü Türk Lisesi’nde düzenlenen törende, Azerbaycan ziyaretinde yer alan bakanların eşleri, eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç, Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okul yöneticileri ve öğrencileri de hazır bulundu.

Törende yaptığı konuşmada, Bakü Türk Lisesi’nin Türkiye-Azerbaycan dostluğunun bir nişanesi olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, okulun açıldığı günden bu yana Azerbaycan’ın başarılı okullarından biri haline geldiğini belirtti.

Emine Erdoğan konuşmasında, Bakü Türk Lisesi’nden mezun olacak öğrencilerin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun güçlenmesine katkı sağlayacağını belirterek, “Sizler, geleceğimizin mimarı olacaksınız. Umuyorum ki sadece akademik ve mesleki başarıya değil, dünyanın ihtiyacı olan değerlere, merhamete, vicdana ve sevgiye de yatırım yaparsınız. Çünkü sağlam bir gelecek, ancak bu değerler üzerine bina edilebilir” dedi.

Konuşmasında, Azerbaycanlı merhum şair Bahtiyar Vahapzade’nin Türkiye-Azerbaycan dostluğunu anlatan şiirinden dörtlükler okuyarak, “tek millet, iki devlet” vurgusunda bulunan Emine Erdoğan, Bakü Türk Lisesi’nin yeni haliyle öğrenciler ve öğretmenler için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Öğrencileri Türkiye’ye davet eden Emine Erdoğan, “Gelin üniversiteyi ülkemizde okuyun, bu ilişkilere yeni bir boyut katın. Doğu’nun ve Batı’nın kesiştiği ülkemizde, kültürel ve akademik dostluklar geliştirin” çağrısında bulundu.