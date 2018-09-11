Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğan, Londrada düzenlenen Küresel Donörler Forumunun 2nci gününde İnsani Hizmet Takdir Ödülü aldı. Myanmarda yürüttüğü insani yardımlar nedeniyle ödül alan Emine Erdoğan ödül teslim konuşmasında anlamlı mesajlar verdi. Emine Erdoğan, “Bugün, 11 Eylül medeniyetler çatışması tezinin zeminini oluşturmuştur. 2001 yılından bu yana özellikle Ortadoğu acının, gözyaşının vatanı haline geldi. Bizzat gidip gördüğüm Myanmarda yaşanan insanlık trajedisi ise 21nci yüzyılın en büyük ayıbıdır. Orada şahit olduklarımı unutamayacağım” dedi.

“SAVAŞI SONA ERDİRECEK BİR ORTAK İRADE ÇIKMIYOR”

Erdoğan, “8inci yılına giren Suriye İç Savaşında yüzbinlerce insan öldü, milyonlarcası evini terk etmek zorunda kaldı. Savaşı sona erdirecek bir ortak irade çıkmıyor. Dünyanın üstlenmesi gereken sorumluluk bir kaç ülkenin omuzlarına bırakıldı. Bunlardan biri de Türkiyedir. 3.5 mülteciyi ülkemizde misafir ediyoruz. Ülkeleri düzelene kadar hepsi bizim gönül misafirimizdir" ifadelerini kullandı.

“ÖDÜLÜ TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN EDİYORUM”

Türkiyenin milli gelire oranla dünyada en çok insani yardımı yapan ülke olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, “Bu ödülü, insanlığa yarım eden Türk milletine armağan ediyorum. Yardım çığlıklarına din dil ırk ayırt etmeden geri dönene ülkeme ve milletime hediye ediyorum” dedi.

“HAYIRSEVERLİK SADECE MADDİ YARDIM DEĞİLDİR”

Erdoğan konuşmasının devamında, “Herkesin sessizliğe gömüldüğü bir dünyada suskun ve paslı yürekleri sarsıyorsunuz. Bu çabanın tanklardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hayırseverlik yalnızca maddi yardım değildir. Merhamet politikaları için çabalamak, adaleti sağlamaktır. Çocukların yaşam hakkını korumaktır, onlara eğitim imkanı hazırlamaktır. Hayırseverlik insanlığın meselelerini korumak kadar, çevre ve hayvan haklarını da gözetmektir” diye konuştu.