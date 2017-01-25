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Emine Erdoğan’dan Mozambik’te yetimhaneye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Mozambik’te bir yetimhaneye ziyarette bulunarak, 25 akülü engelli aracı dağıttı.

Emine Erdoğandan Mozambikte yetimhaneye ziyaret

25 Ocak 2017 16:33
Emine Erdoğan’dan Mozambik’te yetimhaneye ziyaret - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mozambik ziyaretinde kendisine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, dün Mozambik’te yetimhane ziyaretinde bulundu. Emine Erdoğan, yetimhanede Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) tekerlekli sandalye dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Dost ve kardeş ülke Mozambik’te bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi. 

Emine Erdoğan, “İnanıyorum ki bu ziyaretler karşılıklı duygularımızı güçlendirecek, dostluğumuzu daha da arttıracaktır. Afrika, Türkiye için bir kardeşlik yurdudur. Halkımız ve devletimiz hiçbir çıkar amacı gütmeden insani duygularla dostluk elini Afrika’ya uzatmaktadır. Ülkemizin güzide kurumlarından olan TİKA vasıtasıyla her türlü kalkınmaya destek verilmektedir. Bugün burada 25 adet akülü engelli aracını teslim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kardeşlerimizin yaşam şartlarını biraz olsun iyileştirebilirsek ne mutlu bize. Bu yetimhane çatısı altında yaşayan tüm yetimlerin Afrika’nın geleceğinde rol oynayacak şekilde daha iyi şartlarda yetişmelerinin duacısıyım. Umarım insanlık onlara sahip çıkar, her biri bu ülkeye hizmet edecek hayırlı evlatlar olurlar. Afrika ile coğrafi uzaklığımıza rağmen kalplerimiz bir ve beraberdir. Bundan sonra da bu dostluk güçlenerek devam edecektir” açıklamasını yaptı. 

Etiketler: emine erdoğan


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