Emine Erdoğan’ın himayesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde başlatılan ve vali eşlerinin koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen yemekte, kadın vali ve vali eşlerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu da hazır bulundu.

Yemekte bir konuşma yapan Emine Erdoğan, bu çabanın önemine vurgu yaparak, “Toplumun kalkınması sadece siyasetin ve ekonominin alanı değildir. Sivil alanda ne kadar ortak adım atar, ne kadar birlik ruhu oluşturabilirsek, o kadar hızlı kalkınırız” diye konuştu.

“Vali eşleri olarak bulunduğunuz illerde şehit ailelerini yalnız bırakmayın”

Vali eşlerinin, insani duyarlılık ve kadın şefkatiyle toplumdaki ihtiyaç sahiplerine uzatacağı sıcak elin değerine işaret eden ve sosyal sorumluluk seferberliğine çağrı yapan Emine Erdoğan, şunları söyledi:

“Milletimizin her konuda yanında olmak noktasında bizlere vazifeler düşüyor. Vali eşleri olarak bulunduğunuz illerde şehit ailelerini yalnız bırakmayın, yüklerine omuz verin. Bu tür ilişkileri tesis etmenin yolu ise, muhabbetten geçer. Çünkü gönül bir bina ise, harcı muhabbettir. Milletimizle aramızda bu muhabbet köprüsünü kurmalıyız. Bunun için ilk adımı atacak olan da bizler olmalıyız. Mevlana’nın dediği gibi, kalp kapısının tokmağı olmaz. O ancak içeriden açılır. Gönül elçileri olarak, sizlerin gönül kapısı hep açık olmalı.”

Emine Erdoğan ayrıca proje kapsamında gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için başlattıkları ‘Bereket Ormanları’ projesine de değinerek, proje kapsamında bugüne kadar 371 bin fidan dikildiğini, bu yılki hedeflerinin sayıyı bir milyona tamamlamak olduğunu söyledi.

“Milletimize yapılan kötülükleri asla affedemeyiz”

Gönül elçilerini, 'en gönüllü şehir' temsilcisi olmaya teşvik eden Emine Erdoğan, “Şahıslarımıza yapılan kötülükleri affedebiliriz ama milletimize yapılanı asla affedemeyiz. Devletimizi ve milletimizi hedef alan tüm terör odaklarına karşı milletçe mücadele ederken, bir yandan da, insan merkezli milli kalkınmamızı sürdürmeliyiz. Bir milletin asıl gücü, sahip olduğu maddi imkânlarla değil, insani donanımı ile ölçülür” görüşlerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan "Gönül Elçileri" tanıtım filminin gösterildiği toplantıda, vali eşleri de söz alarak yaptıkları çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Gönül Elçileri Projesi

2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde, vali eşlerinin koordinasyonunda başlatılan proje, toplumda gönüllü çalışmaların yaygınlaşması ve insan kaynağı ihtiyacını güçlendirme amacını taşıyor. Bu kapsamda korunmaya muhtaç ve kimsesiz çocuklar için ‘Koruyucu Aile Hizmeti’ başta olmak üzere, kadınlar için mesleki eğitim, kuşaklararası uyum, engelli hizmetlerine erişim gibi konularda farkındalık geliştirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında şimdiye kadar 10 bine yakın korunmaya muhtaç çocuk, koruyucu aile hizmetinden yararlandı. Halen, 4 bin 856 çocuk 3 bin 994 koruyucu ailenin himayesinde bulunuyor.

Derya Yetim