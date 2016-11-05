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Emine Nine yeni evine kavuştu

Sivas’ta müteahhitle anlaşamayınca evinin önüne 5 metrelik çukur açılan 82 yaşındaki Emine Kutluca yeni evine kavuştu. Mağduriyeti giderilen yaşlı kadının evi valilik tarafından yerleştirilecek ve kullanıma hazır hale getirilecek.

Emine Nine yeni evine kavuştu

05 Kasım 2016 22:02

Kızılırmak Mahallesi’nde 2 katlı müstakil evde yaşayan 82 yaşındaki Emine Kutluca’nın evinin bulunduğu sokaktaki diğer evlerin sahipleriyle görüşen müteahhit firma hak sahipleriyle anlaşma sağladı. Yaşlı kadınla da görüşen müteahhit firma evini, kat karşılığı vermek isteyen kadınla anlaşamadı. Başka hissedarları da olan evin sahipleriyle anlaşma sağlayamayan müteahhit firma evin bulunduğu sokaktaki anlaştığı evleri yıktı. Müteahhit firma yaşlı kadının evden çıkması için evin elektriğini ve suyunu kesti. Sokakta bulunan diğer evler yıkılınca Kutluca’nın evine girmek için kullandığı kapının önünde yıkımın ardından yaklaşık 5 metre yükseklikte çukur oluştu.

Emine Nine’nin yaşadığı mağduriyetinin kamuoyunda yer almasının ardından harekete geçen Sivas Valisi Davut Gül, yaşlı kadına sahip çıktı. İlgili müteahhitle görüşen Gül, sorunun çözülmesini istedi. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da yaşanan olay sonrasında Emine Nine’yi ziyaret ederek konuyla ilgileneceğinin sözünü verdi. Firma yetkilileri de Emine Nine için konunun haber yapılmasının ardından ellerinden geleni yapacaklarını söylemesinin ardından Başkan Aydın Emine Nine ile firma yetkililerini belediye başkanlık makamında resmi işlemler için bir araya getirdi.

Müteahhit firma, Emine Nine’den helallik aldı

Emine Nine 115 metre karelik sıfır ev verilmesi karşılığında müteahhit firma ile anlaştı. Firma yetkilileri, Emine Nine ile Başkan Aydın’ın yanında elini öperek helallik istedi. Emine Nine’ye verilecek yeni ev için tapu devir işlemleri başlatıldı. Yeni alınan evin eşyaları da Sivas Valiliği tarafından yerleştirilecek ve ev kullanıma hazır getirilecek.

Yeni ev sahibi olan Emine Nine Belediye Başkanı Sami Aydın’a teşekkür etti. Konu hakkında Vali Davut Gül ile telefonda görüşen Başkan Aydın, "Müteahhit firma Emine teyzeye sıfır bir daire verecek Emine teyze de arsasını müteahhit firmaya verecek iki tarafın da razılığı var. İki tarafında mutlu olacağı biçimde olayı çözdük" dedi.

Emine Nine evi hazır hale getirilene kadar kendi istediği doğrultusunda Sıcak Çermik’te misafir edilecek.

Etiketler: Emine nine


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