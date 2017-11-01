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Emine öğretmen kan vermeye giderken canından oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Kızılay'a kan bağışlamak için yola çıkan kadın öğretmen, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Emine öğretmen kan vermeye giderken canından oldu

01 Kasım 2017 16:57

Edinilen bilgiye göre, Sercan K.'nin kullandığı 31 LE 323 plakalı otomobil, Atatürk Sahil Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen ana sınıfı öğretmeni Emine Reyhani'ye (45) çarptı. Yaralanan öğretmen, olay yerine çağrılan ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların ameliyatı sonrası yoğun bakım ünitesine alınan öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Öğretmen Reyhani’nin eşi Selim Reyhani ile birlikte Atatürk Sahil Bulvarı üzerindeki Kızılay Evi’ne kan bağışında bulunmaya gittiği sırada, yolun karşısına geçmek isterken aracın altında kaldığı belirtildi.
Aracın sürücüsü Sercan K.’nin ise Ankara’da asker olduğu ve hava değişimine geldiği, kaza sonrası gözaltına alındığı öğrenildi.

Ana sınıfı öğretmeni Emine Reyhani’nin 16 yıllık öğretmen olduğu, Arsuz ilçesi Konacık İlkokulu’nda görevli iken Uluçınar Halk Eğitim Merkezi’ne eğitmen yetiştiricisi olarak atandığı belirtildi. 

Mustafa Mert

Etiketler: Emine öğretmen, Hatay, kaza

 

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