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Emine teyzenin sessiz çığlığı yürekleri dağlıyor

Edirne’de yaşayan 77 yaşındaki Emine Tokuç, hem yalnızlıkla hem de hastalıklarıyla mücadele ederek, adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Emine teyzenin sessiz çığlığı yürekleri dağlıyor

27 Nisan 2017 16:43
Emine teyzenin sessiz çığlığı yürekleri dağlıyor - Tıkla İzle

Aşırı kiloları nedeniyle hareket etmekte güçlük çeken talihsiz gözüyaşlı kadın, yetkililere seslenerek bir an önce huzur evine yerleştirilmesini talep ediyor. 

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan iki göz odalı evinde tek başına yaşayan 77 yaşındaki Emine Tokuç, adeta yaşam mücadelesi veriyor. Yaşadığı evin fiziki şartları, aşırı kiloları ve yaşlılığının getirdiği hastalıklarına rağmen ayakta durmaya çalışan talihsiz kadın, en büyük mücadelesini ise yalnızlıkla veriyor.

“Beni bu pislikten kurtarın”
İlerlemiş yaşı ve aşırı kiloları nedeniyle hiçbir işini doğru düzgün göremediğini dile getiren Emine Tokuç, “Beni buradan çıkarın, bu pislikten. Huzur evine yatıracaklardı beni ama hiçbir haber yok. Alsınlar beni buradan. Annem, babam öldü. Ben hiç evlenmedim. Bir ablam öldü, bir ablam var. Burada yalnız yaşıyorum. Beni yıkayan yok. Sırtım kir içinde” dedi.

“Huzur evine almaları için birisinin ölmesi gerekiyormuş”
Yürüyemeyenleri, gözleri görmeyenleri, eli ayağı tutmayanları huzur evlerine almaları gerektiğini dile getiren 77 yaşındaki Emine Tokuç, “Bakmasınlar çocuğuyla, geliniyle geçinemiyor diye parayı vereni almasınlar. Yer yokmuş huzur evinde. Bir kişi ölecek de, ondan sonra beni alacaklarmış. Oradakiler ölmez, ben öleceğim. Yahu ölüm belli olur mu? Gittiniz arkanızdan öldüm. Ablam zamanında huzur evine yatıralım dedi. Allah biliyor ya elim ayağım tutuyor diye istemedim. Ama öyle değil, Allah bir tokat vurdu bana bu hale geldim. Gözlerimden de ameliyat olmam lazım” diye konuştu.

“Bu zenginleri koyuyorlar da fakirleri neden ağlatıyorlar”
Annesinden kalan emekli maaşı ile geçimini sağlamaya çalıştığını ancak kendisi ile ilgilenen kimsesi olmadığı için ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini anlatan Tokuç, “Beni yayınlayın. Bu zenginleri koyuyorlar da fakirleri neden ağlatıyorlar. Tuvalet ihtiyacımı bile karşılayamıyorum. Yıkanamıyorum. Gözlerim görmediği için ocağı yakarken elimle ateşi kontrol ediyorum” dedi.

“Huzurevine alın insanları, ağlatmayın”
İki göz odalı derme çatma evinde hayatta kalma mücadelesi veren 77 yaşındaki talihsiz kadın Tokuç, “Lütfen, rica ediyorum huzurevlerini çoğalın. Huzurevine alın insanları, ağlatmayın. Lütfen ne olur. Yeter ben ağladım, başkalarını da ağlatmayın” ifadelerini kullandı.

“Kabul ederse hemen gereği yapılacak”
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, 77 yaşındaki Emine Tokuç’un 2 ay önce huzurevi için başvurusu olduğunu ancak tek kişilik oda talep ettiğini belirtti. Tek kişilik oda da bekleyenler arasında birinci sırada olduğunu belirten yetkililer, görevlilerinin kendisini kontrol etmeye gideceğini ve hayati anlamda zorluk çekiyor ve şahsi olarak kabul ederse gereğinin hemen yapılarak, huzurevine naklinin gerçekleştirileceğini söyledi. 

Koray Ustabaşı

Etiketler: Edirne, Emine Tokuç


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