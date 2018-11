Eminevim 60 aileye daha tapu sevinci yaşattı

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde ki Anadolu Otel'de düzenlenen tapu teslim töreni mehter gösterisi ile başladı. Eminevim'in faaliyetlerini anlatan tanıtım filminin gösterimin ardından gecede konuşan Eminevim Türkiye Satış Müdürü Mustafa Şahin 28 yılda 130 bin aileyi ev ve araba hayaline kavuşturduklarını söyledi. Ülkenin farklı noktalarında 101 şubede bin 300 çalışanı ile hizmet verdiklerini anlatan Şahin, 2017 yılında 16 bin 664 aileyi ev ve araba sahibi yaptıklarını vurguladı.

Emin Grup İcra Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün'de Türkiye'de uyguladıkları ‘El birliği' iş modelinin, sosyal ve gelir adaletsizliği ile bunların ana kaynağı olan faiz sistemine alternatif bir model olduğunu ifade etti. Çeyrek asırdır 10 binlerce aileyi hayallerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Üstün, Eminevim olarak insanı merkeze koyup onun mutluluğunu hedeflediklerini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından isimleri okunan aileler tek tek sahneye çıkarak Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ve diğer yöneticilerden tapularını almanın mutluluğunu yaşadı. Düzenlene tapu teslim töreni geceye katılanlar arasında yapılan çekilişte hediyelerin sahiplerine teslim edilmesi ile sona erdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, faizlerin yüksek olması nedeniyle inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılı dönemde müteahhitlerin konut satamadığını, insanlarında alamadığını belirterek, Eminevim tarafından uygulanan ‘Elbirliği' sisteminin bu dönemde ilaç gibi olduğunu söyledi. Üstün konuşmasında “80 vilayette müteahhitlerinde ellerindeki konutları almak suretiyle kendilerine can suyu oluyor. Elbirliği modeli bu dönemde çok faydalı oluyor. Elbirliği modeli daha önceki dönemlerde belki bir ihtiyacı gideriyordu ama bu gün inşaat sektörünün içerisinde bulunduğu durumdan dolayı bu mutluluğu yaşıyoruz. Geçtiğimiz ekim ayında bin konut ve 600 araç teslim ettik. Piyasaya yaklaşık 200 milyon TL para sunulmuş oluyor. Bu da elbirliği modelinin piyasaya katkısı oluyor. İnsanlar hem otomobil hem de ev sahibi oluyor. Bizim şu an önümüzde Kasım ve Aralık ayı var. Ortalama bizim tarafımızdan piyasaya 400 milyon TL gibi bir nakit girişi olacak. Bunun 2 bin 500'ü konut, bin 500 civarında da otomobil olabilir. Ortalama bin konut desek yılda 12 bin konut yapıyor. Her ay 700 otomobil desek yılda 10 bin otomobil yapıyor. 2017 yılına oranla 2018 yılı yüzde 20 civarında daha iyi geldi. 2019 yılının daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü şu anda müteahhitlerin başka şansı kalmadı. Banka yada finans kredileri ile konut satamıyorlar. Biz müşterilerimizi sıfır enflasyonla konut sahibi yapıyoruz. Bu sistemin katkısından dolayı da müşteri talebimiz artıyor” dedi.

Eminevim olarak inşaat imalat sektörüne giriş yaparak İstanbul ve Erzurum'da 3 site bitirdiklerini, bunun yanında enerji sektöründe güneş enerjisi üzerine çalışmalar yaptıklarını anlatan Üstün, tarımsal olarak ta Türkiye'nin çeşitli noktalarında zeytin, muz, elma, buğday ve fındık gibi üretimler yaptıklarını söyledi. Adapazarı'nda bin 500 hayvanlık bir hazırlıklarının olduğunu dile getiren Üstün, Konya'da da 2 bin 500 hayvanlık besihane yapımını bitirmek üzere olduklarını dile getirdi.

Geçmişte yaşanan holding ve bankerlik olaylarının çok büyük zararlar verdiğini ifade eden Üstün, uyguladıkları sistemin resmi altyapısının bir an evvel yapılmasını istedi. Almanya'nın bu tasarrufa dayalı finansal sistemi 80 yıl önce yaptığını ve şu ana kadar 800 milyar Euro kapasite ile konut satışı yaptığını vurguladı. Üstün, Türkiye'de bu sistemin resmi altyapısı için çalışma yapıldığını ancak yavaş ilerlediğini söyledi.

Vedat Kılıç