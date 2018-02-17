Eminevim Denizli’de 70 aileyi ev sahibi yaptı

"Kolay Ev Alım Merkezi" sloganı ile yola çıkan ve 27 yılda 110 binden fazla aileyi ev ve otomobil sahibi yapan Eminevim, müşterileri ile Denizli’de buluştu. Bir otelde gerçekleştirilen tapu dağıtım töreninde Denizli’de 70 aile tapusunu alarak ev sahibi oldu. Gerçekleştirilen törene Üstün’ün yanı sıra şirket yöneticileri ve hak sahibi aileler katıldı. Tören öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine Eminevim’in sistemi ve Türkiye’deki konut ile otomobil piyasası hakkında açıklamalarda bulunan Üstün, Denizli’deki tapu teslim törenini 3 yıl önce de yaptıklarını hatırlatarak, “Bu sefer’de nasip oldu, Denizliler ile buluştuk. Bin 400 aile bugüne kadar bu bölgede tapusunu aldı, evini ve otomobilini aldı. 2 bin kişide portföy olarak inşallah evini otomobilini alacak” dedi.

Üstün, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla gündeme getirdiği faiz oranlarının yüksekliği konut piyasasını nasıl etkiliyor?” sorusunu da yanıtlayarak, Faizler ciddi anlamda yüksek ve bu sistemin tek alternatifinin el birliği sistemi olduğunu yeniledi. Üstün “İnsanların bir birine yardım ederek ev ve otomobil sahibi olmalarını sağlamak. Bu konuda bizim 115 bin müşterimiz yani 115 bin üyemiz ev ve otomobiline sahip oldu. İnşallah yine bizde sırada bekleyen birçok insanımız hem evini hem de otomobilini alacak. Bu faizin tek alternatifi el birliği dayanışma” diye konuştu.

“Piyasaya ayda 200 milyon TL para enjekte ediyoruz”

Kurdukları sistemle insanları ev ve otomobil sahibi yaptıkları gibi aynı zamanda piyasaya da ayda yaklaşık 200 milyon TL para aktardıkların aktaran Üstün şunları söyledi:

“Başka türlü insanlar kredi aldığı zaman, krediler çok yüksek şuanda ev alınamıyor ve inşaat sektöründe durgunluk yaşanıyor. Ama biz elhamdülillah bin, bin 500 tane ev almak sureti ile piyasada bir canlılık sağlıyoruz. Piyasaya ayda 200 milyon TL para enjekte ediyoruz. En ufak kasabalarda dahi Eminevim’den ev alan insanlar ile piyasada, ekonomide bir rahatlama sağlıyor. Müteahhitler rahatlıyor, piyasa rahatlıyor. Bu Denizli’de olabilir Sivas olabilir Ankara olabilir geçen ayda Konya’da yaptık toplantımızı. Zaman içerisinde bütün vilayetlerimizde, Bursa’da yapacağız. Tapu teslimleri ile de sistemimizi anlatmak için fırsat oluyor. Hem evlerini alanlar bizimle bu kaynaşmayı yaşıyorlar hem de evini alamayan yada otomobil sahibi olamayanlar bu sistemi öğrenmiş oluyorlar. Hem tanıtım hem kaynaşma oluyor hem de el birliği oluyor. Bizim formülümüz dayanışma el birliği ve insanları ev ve otomobil sahibi yapmak.”

“115 bin kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptık”

İnsanların ev ve otomobil almak için girdikleri dayanışma sistemleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren Üstün, “Bu işler çok ciddi işler. İnsanların girdikleri firmalara bakmaları lazım. Bu bizde yani Eminevim’de olsa başkası da olsa araştırmaları lazım. Kim ev aldı, kim ev almadı? Bu bir dayanışma sistemi. Bu güvene dayalı bir sistem. Güven noktasında biz 30 senedir bu işi yapıyoruz. Bu güne kadar da 115 bin kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptık. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Bizim çalışmalarımıza çok ciddi dikkat etmeleri lazım. İnsan bir ayakkabı yada kazak alacağı zaman 10 yer dolaşıyor. Araştırma yapmadan bu tür sistemlere girmemek lazım. Geçmiş dönemlerde otomobil konularında çok sıkıntı yaşandı ve binlerce aile mağdur oldu. İnsanlar çoğunu unuutyorlar, biz 15 yıl önce Emin Otomotiv olarak başladı zamanında 100’e yakın firma çıktı ama 99 tanesi kapandı demek ki dikkat etmek lazım” şeklinde konuştu.

Mehteran takımının da mini bir konser verdiği tören hak sahiplerine tapularının dağıtılması ile sona erdi.