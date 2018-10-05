Eminevim Gayrimenkul Geliştirme hız kesmiyor

İnşaat sektöründe örnek olacak, insan ve çevre odaklı projeler ile ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefleyen Eminevim Gayrimenkul Geliştirme, ekonomide ve piyasada yaşanan dalgalanmalara rağmen başta İstanbul olmak üzere hemen her bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, başta İstanbul Kurtköy'de yer alan Otel ve Erzurum Kervansaray Yıldızkent projesi olmak üzere; hemen her bölgedeki inşaatları devam ettiriyor.



İstanbul merkezli şirketin üretilen değerleri yurtiçinde ve yurtdışında bulunan projelere yansıttıklarını dile getiren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Eminevim ve Emin Otomotiv markaları ile insanları faizsiz bir yöntemle ev ve otomobil sahibi yaparken bir yandan da diğer grup şirketleriyle farklı ihtiyaçlara farklı çözümler sunduğunu söyleyerek, “Dün ve bugün olduğu gibi, yarın da ülkemiz insanının ihtiyacı olan kaliteli yaşam alanları ve ticari projeleri üreteceğiz. İnsan ve çevreye saygılı olarak, yüksek güvenlikli şartlarda üretecek ve ekonomimizin katma değer üreten en büyük markalarından biri olma hedefi ile yolumuza devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Emin Üstün, yaptığı açıklamada; “1991 yılından itibaren Türkiye'de faizsiz konut ve otomobil sahibi olmanın yolunu açan şirketimiz, bilgi birikimi ve piyasa tecrübesi ile geçmişten bu güne dek sosyal yaşam ve ticari inşaat alanları üretmiş olup, sektördeki gelişmelere bağlı olarak ilerlemesini devam ettirmektedir. Milli bir kalkınma modeli Elbirliği Sistemi'ni, konuttan diğer sektörlere taşıyarak geliştireceğiz. İhtiyaç olan her bölgede yüksek kalite ve geniş bir vizyon ile projeler yapmaktayız. Hayatı kolaylaştıran, yaşama değer katan ve mali olarak tüm vatandaşlarımıza hitap edebilecek inşaat projeleri üretmekteyiz,” sözlerine yer verdi.

Emin Üstün, şöyle devam etti; “Sürekli gelişen dinamik bir yapıya sahip inşaat sektörünün gerekliliklerini, malzeme-yapı ve kalite planlamalarını, teslim süreçlerini müşterilerimizin hiçbir problem yaşamayacağı şekilde dizayn ediyor, dürüstlük ilkemizden asla taviz vermiyoruz. Üretilen konutlarımızın ve diğer projelerinde satışında temel prensip olarak faizsiz satış anlayışıyla hareket etmekteyiz.”

İstanbul'da ve Anadolu'nun birçok bölgesinde kendi projelerini tasarlayan Eminevim Gayrimenkul Geliştirme, Ahenk İstanbul, Kadıköy Göztepe, Kocaali Nefes, 5Yüz60 Kurtköy ve Kervansaray Yıldızkent – Erzurum gibi prestijli projeleri uygun ödeme koşulları ile sunuyor.