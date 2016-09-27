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Eminevim’den ev sahibi olmak isteyenlere yeni hizmet

25 yıldır 90 binden fazla teslimat yapan Emin Şirketler Grubu, Eminevim ile bir ilke imza atıyor. Eminevim ev sahibi olmak isteyenlere 100 bin liraya, 900 TL’den başlayan taksitlerle vade farksız ev sahibi olma imkanı sunuyor.

Eminevimden ev sahibi olmak isteyenlere yeni hizmet

27 Eylül 2016 10:38

25 yıldır 90 binden fazla teslimat yapan Emin Şirketler Grubu, Eminevim ile her geçen gün ev sahibi olmak isteyenlere yeni hizmetler sunuyor. İnsanlarımızın kolay yoldan ev sahibi olabilmeleri için yeni yöntemlerini anlatan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, ‘’Bu yeni kampanyamızla 25 yıldır uyguladığımız tabandaki vatandaşı ev sahibi yapma amacımıza daha da geliştirmiş olacağız.
Bu sistem halk arasında yapılan altın günlerine benziyor. Ev almak isteyen kişiler, 40,60, 80, 100, 120 kişilik gruplar halinde Eminevim tarafından bir araya getiriliyor.

Her ay gruplardaki kişilerin ödediği taksitlerin toplamı bir konut bedeline denk geliyor. Sistemde bütün taksitler faizsiz ve vade farksız. Kimin ev sahibi olacağı, her ay noter huzurunda yapılan çekilişlerle belirleniyor. Kişi, ne kadarlık bir ev almak istediğine ve bütçesine göre kaç ay taksit ile ödeyeceğine kendisi karar veriyor’’ dedi.

100 BİN LİRAYA VADE FARKSIZ 900 TL TAKSİT İMKANI

Üstün sözlerini şu şekilde sürdürdü:
‘’Mevcut üyelik sistemlerine ek olarak müşterilerimiz için pek çok avantajlar içeren yeni sistemimizi uygulamaya geçirmekten memnuniyet duymaktayız. Kısaltılmış Vadeli Çekilişli Sistem adlı bu üyelik sisteminde müşterilerimiz örneğin 100 kişilik gruba dahil olmalarına rağmen toplamda minimum 62, maksimum 78 ayda bütün borçlarını hiçbir fark (faiz-vade farkı-kira) ödemeden bitirebilme imkanına sahip olacaklar. Minimum yüzde 10 peşinatla dahil olunabilen bu sistemde örneğin 100 bin TL’lik bir ev alabilmek için 100 kişilik gruba dahil olan müşterimiz yüzde 10 yani 10 bin TL peşinat ödeyecek. Kalan 90 bin TL borcunu 100 kişilik grupta aylık 900 TL taksitler halinde ödemeye başlayacak. Bu müşterimiz 5 ay bu taksidi ödedikten sonra 6’ıncı ayda çekilişte sırasının gelmesi halinde 100 bin TL’sini 6’ıncı ayda alacak ve kalan 85 bin 500 TL borcunu bin 500 TL taksitler halinde 57 ayda bitirecek. Böylece 62 ayda, toplamda 100 bin TL ödemiş olacak.’’

DAR GELİRLİ İÇİN EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

‘’Toplumun orta gelirli kesimine hitap eden projeler ve organizasyonlarla alt kesimi ev ve otomobil sahibi yapmayı amaçladık ve bunda da başarılı olduk’’ diyen Üstün, ‘’Elbirliği sistemi ile bugüne kadar 90 binin üzerinde teslimat yaptık. Günümüzde dar gelirli ailelerin ev sahibi olmalarının zorluğunu ortadan kaldırarak, tabanın sorununu çözmeye çalıştık. Ve bunda da yaptığımız teslimatlara baktığımızda başarılı olduk. Eminevim her geçen gün teslimat sayısını arttırarak vatandaşları Türkiye’ nin her yerinden faizsiz ev sahibi yapıyor’’ diyerek konuşmasına devam etti.

PEŞİNAT YOK VADE FARKI YOK FAİZ YOK

Peşinatlı veya peşinatsız seçenekler arasından tercihini yapan vatandaşlara,120 aya kadar taksitlendirme yapılacağını ifade eden Üstün, ‘’Seçilen taksit sayısının aynı zamanda o gruptaki kişi sayısı olduğu sistemde her ay bir ev parası birikerek, noter huzurunda yapılan çekilişle her ay bir vatandaş ev sahibi oluyor. Günümüzde dar gelirli ailelerin ev sahibi olmalarının zorluğunu hepimiz biliyoruz. Ev sahibi olma şansı bulunmayan, dar gelirle yaşamak zorunda olan tüketici uygulanan 'Elbirliği Sistemimizin bu yeni kampanyası ile ev hayaline kavuşacak hayaline kavuşuyor’’ dedi.
 

Etiketler: Emin Üstün, Eminevim


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