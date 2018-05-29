Eminevim'den Konya'da iftar yemeği programı

Eminevim Konya'da müşteriyle iftar yemeği etkinliğinde bir araya geldi. Bir düğün salonunda gerçekleşen iftar programına Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Eminevim Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Üstün, Eminevim Türkiye Satış ve Operasyon Müdürü Faruk Saha, Emin Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Müdürü Banu Çıracı, yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. İftar sonrası Eminevim müşterilerine özel düzenlenen çekiliş ile çeşitli hediyeler verildi. Emin Şirketler Grubu Başkanı Emin Üstün, “Bugüne kadar Konya bölgesinde 2 bin 251 kişi otomobil sahibi olurken, 2 bin 550 aile ise konut sahibi oldu. Konya bölgesi bizi biliyor, tanıyor. 25 yıldır Konya’dayız. Konya’mızda her türlü etkinlikleri yapıyoruz ve bu şekilde Konyalılarla bir araya gelme fırsatını buluyoruz. Konya’da çalışmalarımız devam edecek. Konya Türkiye’nin merkezi, belki dünyanın merkezi olan bir şehir. Bu şehirde Ramazan ayını fırsata çevirme şansını buluyoruz” dedi.

Şirket olarak Türkiye genelinde birçok yatırımlara ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Üstün, "Elbirliği Sistemini geliştirmeye çalışıyoruz. Elbirliği Sistemi bir modeldir. Bu sistemi inşaatta, tarımda, hayvancılıkta uyguluyoruz. Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Türkiye’de ciddi konut açığı var. Konut açığını çözmek için Anadolu'da çeşitli bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “İnsanların ev ve otomobil almalarını sağlamakla Konyalıları sevindirmiş oluyoruz. İşte bunun dönüşü güzel oluyor. İnsanların kendi imkanlarıyla alamadığı konutu, hayalleri gerçek oluyor” ifadelerini kullandı.