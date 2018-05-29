Diğer
Kategoriler

Eminevim'den Konya'da iftar yemeği programı

Geliştirdiği ‘Elbirliği Sistemi’ ile müşterilerine ev ve otomobil sahibi olma imkanı sunan Eminevim Konya’da iftar yemeği düzenledi. Programına katılan Emin Şirketler Grubu Başkanı Emin Üstün, “Elbirliği Sistemi ile birlikte her alanda yatırımlarımız devam ediyor" dedi.

Eminevimden Konyada iftar yemeği programı

29 Mayıs 2018 11:07
Eminevim'den Konya'da iftar yemeği programı - Tıkla İzle

Eminevim Konya'da müşteriyle iftar yemeği etkinliğinde bir araya geldi. Bir düğün salonunda gerçekleşen iftar programına Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Eminevim Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Üstün, Eminevim Türkiye Satış ve Operasyon Müdürü Faruk Saha, Emin Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Müdürü Banu Çıracı, yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. İftar sonrası Eminevim müşterilerine özel düzenlenen çekiliş ile çeşitli hediyeler verildi. Emin Şirketler Grubu Başkanı Emin Üstün, “Bugüne kadar Konya bölgesinde 2 bin 251 kişi otomobil sahibi olurken, 2 bin 550 aile ise konut sahibi oldu. Konya bölgesi bizi biliyor, tanıyor. 25 yıldır Konya’dayız. Konya’mızda her türlü etkinlikleri yapıyoruz ve bu şekilde Konyalılarla bir araya gelme fırsatını buluyoruz. Konya’da çalışmalarımız devam edecek. Konya Türkiye’nin merkezi, belki dünyanın merkezi olan bir şehir. Bu şehirde Ramazan ayını fırsata çevirme şansını buluyoruz” dedi.

Şirket olarak Türkiye genelinde birçok yatırımlara ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Üstün, "Elbirliği Sistemini geliştirmeye çalışıyoruz. Elbirliği Sistemi bir modeldir. Bu sistemi inşaatta, tarımda, hayvancılıkta uyguluyoruz. Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Türkiye’de ciddi konut açığı var. Konut açığını çözmek için Anadolu'da çeşitli bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “İnsanların ev ve otomobil almalarını sağlamakla Konyalıları sevindirmiş oluyoruz. İşte bunun dönüşü güzel oluyor. İnsanların kendi imkanlarıyla alamadığı konutu, hayalleri gerçek oluyor” ifadelerini kullandı.  

Etiketler: Eminevim, İftar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç