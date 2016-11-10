İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu ve Ulaşım Daire Başkanlığı ekibi Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ulaşım konularını istişare toplantısına katıldı.

Devam eden Mecidiyeköy-Gaziosmanpaşa-Mahmutbey metro projesinin yanı sıra Gaziosmanpaşa'da 4 durağı bulunan Vezneciler-Gaziosmanpaşa-Sultangazi tramvay hattının metroya dönüştürülmesi ve Kazlıçeşme-Gaziosmanpaşa-Kağıthane-4. Levent- Kadıköy Metro projesi ile ilgili çalışmalar da konuşuldu. Bununla birlikte ilçenin önemli ulaşım akslarına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda yeni projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda en dikkat çeken projelerden biri ise Eminönü - Alibeyköy tramvay hattı çalışmasının projelendirilerek en kısa zamanda çalışmaların başlaması kararı alındı.

Toplantıda, Gaziosmanpaşa Hastanesi önündeki trafiğin yer altına alınması da gündeme geldi ve bu konuda bir çalışma yapıldığı belirtildi. Toplantıda İstanbul’un merkezi konumundan faydalanarak yapılacak olan raylı sistem projelerinin Gaziosmanpaşa’yı yeni alternatif yollarla daha merkezi konuma getireceği belirtildi.