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Eminönü'nde işyerlerinin bulunduğu handa korkutan yangın

Eminönü'nde işyerlerinin bulunduğu handa korkutan yangın
Eminönü'nde işyerlerinin bulunduğu handa korkutan yangın

Fatih Eminönü’nde işyerlerinin bulunduğu 3 katlı bir hanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Eminönü’nde işyerlerinin bulunduğu handa korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 20.30 sıralarında Fatih Eminönü'nde bir hanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Eminönü'nde içinde işyerlerinin bulunduğu 3 katlı bir hanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar panik içerisinde polis ve itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Gelen ihbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılan handa maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlatıldı.  

Ufuk Kıvık
 

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