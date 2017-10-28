Eminönü'nde petshoplara şok baskın

Eminönü Hayvan Pazarında kaçak yollarla yurda sokularak yasadışı yöntemle hayvan satıldığının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler sabah saatlerinde toplanarak operasyon için düğmeye bastı. Mısır Çarşısı’nın yanında bulunan evcil hayvan mağazalarına giren ekipler dükkanlarda arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda satışını yasak olan çok sayıda sülük ele geçirdi. Mağazalarında yasak olmasına rağmen sülük satışı yapan 4 kişi hakkında kabahatler kanunundan ceza kesildi.

Mağazalarda yapılan aramalar sırasında vatandaşların çarşıya girişine izin verilmedi. Aramaların sonlandırılmasının ardından alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar çarşıya giriş yaptı.

Oğuzcan Yazar



