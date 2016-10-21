Fatih, Eminönü Otobüs Duraklarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 22.00 sıralarında özel aracıyla iş yerine gelen Selahattin Yıldırım, şüpheli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli şahsın silahından çıkan kurşunlar Yıldırım’ın vücuduna isabet etti. İsabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Yıldırım olay yerinden otomobil yardımıyla çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Yıldırım’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Silahlı saldırının gerçekleştiği sırada olay yerine yakın bir noktada bulunan Kemal Sözen,’’ Biz Tarihi Eminönü Balıkçısı’nda arkadaşımla beraber oturuyorduk. Akşam saat 22.00 - 22.30 sıralarındaydı. 5-6 el silah sesi geldi. Silah seslerinden sonra olay yerine doğru yöneldik. Geldiğimizde yerde birinin yattığını gördük. Yerler komple kandı. Ardından bir kovalamaca oldu. Bir iki el daha silah sesi duyduk. Herhangi bir yaralanan olmadı neyse ki. Silahla saldıran şahıs kaçmış’’ ifadelerini kullandı. Olay yerinde yaralanan Yıldırım’ın hastanede hayatını kaybettiğini belirten Sönmez,’’ Lüks bir otomobille hastaneye gitti yaralı. Hastanede hayatını kaybettiğini öğrendik. Arkada bulunan balıkçı teknesinin sahibiymiş’’ diye konuştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın gerçekleştiği noktayı güvenlik şeridiyle çevirirken incelemelerde bulundu. Şüpheli şahıs tarafından açılan ateş sonucunda kurşunların otomobile de isabet ettiği görüldü. Çevredeki vatandaşların verdikleri ifadeler ve olay yerini gören güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şüpheli şahsın kimlik bilgilerinin tespit edildiği öğrenildi. Şahsın yakalanması amacıyla geniş çapta soruşturma başlatıldı.

Oğuzcan Yazar