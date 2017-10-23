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Emir Sarıgül’den Deniz Baykal paylaşımı

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Emir Sarıgül, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal için iyi dilek temennilerinde bulundu.

Emir Sarıgülden Deniz Baykal paylaşımı

23 Ekim 2017 11:48

Geçtiğimiz hafta yoğun bakıma alınan ve tedavisi süren Deniz Baykal için Emir Sarıgül sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Babası Mustafa Sarıgül ve Deniz Baykal’ın fotoğrafını paylaşan Emir Sarıgül, Deniz Baykal için iyi dilek temennilerinde bulundu.

Deniz Baykal için iyi dilek temennisi

Mustafa Sarıgül ile Deniz Baykal’ın bir fotoğrafını paylaşan Sarıgül, “İnsanlar siyasette mücadele edebilir. Geride kalacak olan güzel anların özlemidir, dede dostum, büyüğüm Sn. Baykal'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşacağına tüm kalbim ile inanıyorum” açıklamalarında bulundu. 

Etiketler: Deniz Baykal, Emir Sarıgül

 

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