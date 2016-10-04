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Emirhan Muran - Kübra Dağlı çifti dünya şampiyonu

Peru'da düzenlenen turnuvada Türkiye'yi temsil eden Emirhan Muran-Kübra Dağlı çifti tekvandoda dünya şampiyonu oldu.


04 Ekim 2016 11:41

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen şampiyonaya 55 ülkeden 760 sporcu katıldı.
Şampiyonada Türkiye'yi 20'si erkek 16'sı kadın olmak üzere 36 sporcu temsil etti. Türkiye, Dünya Şampiyonası'nın son gününde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Kübra Dağlı Dünya Şampiyonu
Türkiye'yi temsil eden Emirhan Muran ve Kübra Dağlı çiftlerde birinci olarak dünya şampiyonu oldular.
Çift, aralarında Amerika, Çin ve Almanya'dan da sporcuların katıldığı turnuvada bütün rakiplerini geçerek mutlu sona ulaştı.

2 gümüş, 2 bronz madalya
12-17 Yaş Free Style Mix Takım kategorisinde Enes Doğuhan Bilgin, Ramazan Aydın, Yusuf Şaşmaz, Gülsena Karakuyulu ve Busenur Sevük'ten oluşan takımımız ile 12-14 Yaş Bayan Takım kategorisinde Sude Yener, Şevval Yarar ve Şeyda Nur Yavuz'dan oluşan takımımız gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldular.
15-17 Yaş Erkek kategorisinde Muhammed Emir Yılmaz ile 17 Yaş Üstü Freestyle Erkek kategorisinde Oğuzhan Mustafa Örnek ise bronz madalya kazandılar.
 

Etiketler: Emirhan Muran, Kübra Dağlı


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