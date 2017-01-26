Resmi açılışı yapılan 21’inci EMITT Turizm Fuarı Beylükdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde ziyaretçilere kapılarını açtı. Resmi açılışa katılan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de eşi Gönül Keleş ile birlikte fuarın ilk gününde ziyaretçilere Konuralp pirincinden yapılan pilavdan ve meşhur tütün kolonyasından ikram etti. Fuar için yapılan hazırlıklar ve stant hakkında konuşan Başkan Keleş “Burada özellikle Düzce’nin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için çabalıyoruz. Gerçekten hem iç hem dış turizmde Düzce farklı bir versiyon ortaya koyuyor. Güneye giden birisi denize girmeyi hayal eder, İç Anadolu’da termal turizm büyük bir paya sahip. Oralara gidenler de termal kaynaklardan yararlanmak için tercih ediyorlar. Düzce’ye gelen kişi birçok alanda turizm faaliyetinde bulunabilir. Bunların en başında biliyorsunuz alternatif doğa sporları geliyor. Çok ciddi motor sporları alanları oluşturduk. Rafting gün geçtikçe büyüyor ve gelişiyor. İlk etapta birkaç bot ile başlayan rafting günde 5 -6 bin insanın bu sporu yapması ile devam ediyor. Akçakoca bilenen eski turizm beldelerinden bir tanesi. Her yıl Akçakoca’ya çevre illerden özellikle İstanbul ve Ankara ki Ankara’ya denizin en yakın olduğu yer Akçakoca’dır, buralardan çok ciddi anlamda insan geliyor. 20 bin olan nüfus yaz aylarında 100 binlere kadar çıkıyor. Onun ötesinde biz Düzce’yi yaylaları, gölleri, şelaleleri ile öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun potansiyelini ortaya çıkarmak için de çeşitli projeler geliştiriyoruz. Örneğin Konuralp’i dünyaya tanıtmak amacıyla “Konuralp Dünya Turizm Destinasyonu Oluyor” projesi geliştirdik. Bu çok önemli bir gelişmeydi.

Konuralp’in altyapısını tamamlıyoruz, tarihi mekanları restore ediyoruz, evlerin tamiratını yapıyoruz. Konuralp için bir turizm kitapçığı, hikayesi hazırlıyoruz. Gelen insanlar orada neleri görebilir. Bunların hepsini yapmak zorundayız ve acentelere göndermek zorundayız. Bunların hepsi zaman içinde gelişecek. Yine Düzce’yi kültür ve sanat alanında bir cazibe merkezi haline getirme konusunda ciddi çalışmalarımız var. Özellikle sinema sanayinin Düzce’ye gelmesi için önemli girişimler yaptık. Basın sektörünün Düzce’yi mesken haline getirmesi için çalışıyoruz. Büyük film şirketleri ile bu konular hakkında görüşmelerimiz var. Bu şirketleri stüdyoları ve platolarını Düzce’ye kurmaları konusunda ikna etmek istiyoruz. İnşallah yakında Düzce Türkiye’nin en önemli film merkezlerinden biri haline gelecek. Bu tür çalışmalarımızı duyurmak açısından turizm fuarları özellikle EMITT bu konularda çok büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.