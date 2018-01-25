EMITT başladı

Turizm sektörünün en büyük buluşmalarından EMITT, 2018 ve 2019’da turizmcinin kendisine yeni pazarlar açması açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’ye Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Kuveyt’ten her yıl binlerce Arap turist getiren fuarın dikkat çeken isimlerinden SY Group CEO’su Yaser Haddad; “Körfez ülkelerindeki turist sayısı 46 milyona ulaşmış durumda. Bu turistlerin yüzde 75’i bölge içi ülkelere gidiyor. En az yarısını Türkiye’ye çekmemiz gerek, bu hedefle deneyimlerimizi diğer sektör profesyonelleri ile paylaşmak için EMITT, çok önemli bir fırsat” açıklamasında bulundu.

Ortadoğu’dan Türkiye'ye daha fazla turist getirmeyi hedefleyen Yaser Haddad, 2018 yılında işbirliği yaptıkları ülke ve firma sayısını genişletmek istediklerini söyledi. Yaser Haddad, 2018 hedeflerine yönelik şu bilgileri verdi; “Körfez ülkeleri vatandaşlarından oluşan uluslararası turist sayısı 46 milyona ulaşmış durumda. Ancak bunun yüzde 75’i bölge içi ülkelere gidiyor. Yani turist hareketi kendi içinde kalıyor. Bölge dışı ülkelere seyahatte ise akla gelen ilk ülke Türkiye. Hem kültürel yakınlık hem doğal güzellik hem de iklim nedeniyle Araplar, Türkiye’yi tercih ediyor. Hedefimiz kendi içinde turistik faaliyet yürüten yüzde 75’in en azından yarısını daha Türkiye’ye çekmek. EMİTT, hem ülkemizin tanıtımını yapmak, hem yeni işbirlikleriyle hareket alanımızı geliştirmek için çok iyi bir nokta. Fuarın sağladığı olanakları sonuna kadar kullanacağız”.

Arap turistler daha çok döviz bırakıyor

Türkiye’ye gelen Arap turistlerin Avrupalılardan beş kat fazla döviz bıraktığını söyleyen Haddad; “2017’nin Ocak-Ağustos döneminde İstanbul’a 6 milyon 952 bin 86 turist geldi. İstanbul’a gelen yabancılarda başı 656 bin 428 kişi ile Almanya çekti. İran 526 bin 84 kişi ile ikinci, Suudi Arabistan ise 413 bin 273 kişi ile üçüncü oldu. Yani ilk üçte iki Arap ülkesi yer aldı. Ama bırakılan döviz miktarına bakınca Arap ülkelerinden gelen misafirlerimizin başı çektiğini görüyoruz. Türkiye’ye gelen Arap turistler, Avrupalı bir aileden yaklaşık 5 kat daha fazla döviz girdisi sağlıyor. Arap bir aile Türkiye'ye geldiğinde, kişi başı ortalama 4 bin dolar harcıyor” diye konuştu.

EMITT her yıl yüzde 15 büyüyor

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olarak gösteriliyor. Etkinlik her yıl 46 binden fazla sektör profesyonelini ağırlarken, geçen yıl 81 ülkeden 685 firmanın katılımının olduğu fuarda bu yıl 85 ülkeden 650’si tur operatörü bin 65 katılımcı ağırlanacağı bilgisi verildi. Fuara katılan tur operatöründen yüzde 22’si deniz, kum ve güneş turizmi, yüzde 19’u sağlık turizmi, yüzde 18’i kongre turizmi, yüzde 16’sı düğün turizmi, yüzde 10’u eğitim, yüzde 9’u kış, yüzde 6’sı golf turizmi alanında hizmet veriyor.

1997’deki ilk EMITT’ten itibaren fuar her yıl yüzde 15 büyüme göstererek büyük bir ekonomik hacme ulaştı.