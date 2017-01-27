İlin deniz ulaşımını sağlayan şirketi GESTAŞ’ın Genel Müdürü Volkan Uslu, Gökçeada ve Bozcaada gibi Çanakkale’nin turizm değeri olan iki adasına ulaşımda tek alternatif olmaları ve yılda 15 milyon yolcu, 4.3 milyon araç taşımaları açısından şehrin önemli bir turizm değeri olduklarının altını çizdi, Çanakkale açısından verimli bir fuar olduğunu kaydetti.

Dünyanın ve Türkiye’nin önemli fuarlarından Doğu Akdeniz ve Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) ikinci gününü geride bırakırken Çanakkale standı büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu yıl 21. Kez ziyaretçilerini ağırlayan, Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyadan turizmcileri buluşturan, dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında gösterilen EMITT’te Çanakkale standı tiyatro gösterileri ve çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırladı. Abdulkadir Katra Tiyatro ekibi, yaptıkları tiyatro gösterisiyle katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın da katılım gösterdiği ikinci gün etkinliklerinde, ilin deniz ulaşım şirketi Gestaş’ın standı da ziyaretçi sayısı artarak devam etti.

ADALARA ULAŞIMIN TEK ALTERNATİFİ

Çanakkale, denizi, güneşi, şehitlikleri, adalarıyla turizmin önde gelen şehirlerinden olurken şehrin deniz ulaşım şirketi Gestaş da yılda 15 milyon yolcu ve yılda 4.3 milyon araç taşıma potansiyeliyle Çanakkale’nin turizmi için önemli bir paydaş konumunda. EMITT fuarına katılım gösteren GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, Gökçeada ve Bozcaada gibi hem Türkiye’nin hem de Çanakkale’nin önemli adalarından olan iki bölgeye deniz ulaşımını sağladıklarını belirterek “Gökçeada ve Bozcaada Çanakkale turizmi için çok önemli iki değer. GESTAŞ olarak bu iki adanın anakarayla birleşmesini sağlıyor, gerçek anlamda bir gönül köprüsü kuruyoruz. Ayrıca Çanakkale Boğazı geçişlerinde de yüksek yolcu potansiyelimizle Çanakkalemizin turizmine önemli katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. GESTAŞ Genel Müdürü, Çanakkale’nin turizminin yanı sıra her türlü değerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını, bu doğrultuda EMİTT için de Çanakkale standında şehrin tanıtımı için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

TİYATRO GÖSTERİSİNE BÜYÜK İLGİ

Çanakkale türkülerinin çalındığı, tiyatro oyunlarıyla Çanakkale Savaşı’ndan mizansenlerin canlandırıldığı etkinliklerle fuarın ikinci gününde Çanakkale standına yoğun katılım sağlandı. Truva Atı, Şehitler Abidesi anıtları ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekerken özellikle Asos, Bozcada ve Gökçeada gibi turizm alanları, Çanakkale’nin Türkiye ve dünyaya tanıttığı bölgeler oldu. Çanakkale’nin zeytininin, zeytinyağının, peynir helvasının kısacası tüm değerlerinin yer aldığı, ziyaretçilerine bu lezzetleri tatma imkanı tanıyan Çanakkale standı, Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak. Hafta sonu daha da yoğun bir katılımın beklendiği EMITT Fuarı’nda yaklaşık 140 bin ziyaretçinin yer alacağı tahmin ediliyor.

Gürkan Düzenli