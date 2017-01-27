26-29 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı birbirinden farklı konuklara, kültürlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcıların kendi bölgelerine ait yöresel ürünlerini ve kültürlerini tanıttığı fuara her yıl katılan Düzce Belediyesi, bu yıl da çeşitli etkinliklerle Düzce'nin tanıtımına katkı sağlıyor. Düzce, tabiat güzelliklerini ve kültürel kimliğini ortaya çıkaran bir konsept ile ziyaretçilerinin karşısına çıktı. Fuarın ilk gününde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören Düzce standında, Konuralp pilavı dağıtıldı. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, standı ziyaret ederek, burada açıklamalarda bulundu.

''Fındık rekoltesi Düzce'de''

Belediye Başkanı Mehmet Keleş, ''EMİTT, turizm alanında dünyanın en önemli 5 fuarından bir tanesi. Düzce olarak her yıl katılıyoruz. Şehrimizi burada tanıtmaya gayret gösteriyoruz. Böyle fuarlarda var olan değerlerimizi sergiliyoruz. Şehrimiz çok yönlü. Son yıllarda sanayi kenti olarak çok hızlı büyüyor. Aynı zamanda tarım kenti. Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli fındık rekoltesi Düzce'de. Çok verimli bir ova üzerinde yapılıyor. Yıllardan beri orman sanayisi gelişmiş durumda. Ayrıca hayvancılık yapılan bir kent'' dedi.

''Akçakoca, Türkiye'nin bilinen en eski tatil beldelerinden birisidir''

Özellikle yerel yöneticiler olarak sanayide ve tarımda değil de turizm, kültür ve sanatın da gelişmesini istediklerini dile getiren Başkan Keleş, ''O açıdan şehrimizi ön plana çıkartmak istiyoruz. Bu konuda önemli değerleri var. Sıralamak gerekirse Akçakoca, Türkiye'nin bilinen en eski tatil beldelerinden birisidir. Akdeniz ve Ege yokken Akçakoca vardı. Etrafındaki metropol kentlerin denize en kolay ulaştığı alanlardan birisiydi. Şehrin topraklarının büyük kısmı ormanlarla kaplı olduğu için dağ sıralarında ciddi anlamda akarsuları, şelaleleri, yeşil alanları ve alternatif doğa sporlarına çok uygun alanları var. Son yıllarda otocros, motocros, tracking, oryantiring ve Melen Çayı üzerinde rafting gibi alternatif adrenalin sporlarına yönelik ciddi çalışma ve gelişmeler var'' şeklinde konuştu.

''Konuralp'i ön plana çıkarmaya çalışıyoruz''

Açılan standın konsepti hakkında bilgi veren Başkan Keleş, ''Bu sene stant için konu başlığı olarak seçtiğimiz, Bitinya Krallığı'nın başkenti olan, Konuralp tarafından fethedilen ve o günden beri onun adıyla anılan Konuralp beldesi var. Yaklaşık 3 bin 500 yıllık tarihe sahip. İçinde bir antik tiyatro var. Tarihi şehir surları var. İstanbul'daki Bozdoğan Kemeri gibi bir su kemeri mevcut. Türkiye'de Roma köprüsü çok azdır. Roma medeniyetinden kalan 3 köprüden bir tanesi Düzce'de. Bugünlerde Konuralp'i ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Kazı çalışmaları hızla devam ediyor. Tarihi eserlerin restorasyonu ve renovasyonu devam ediyor. Burayı marka değer haline getirme konusunda ciddi çalışmamız var. Konuralp, dünya turizm restorasyon oluyor gibi üzerinde çalıştığımız konular var. Düzce, tarihi açıdan çevresinde hiç olmadığı kadar ön plana çıkarılıyor. Tarihi açıdan, turizm açısından ve alternatif doğa sporları açısından şehrimize gelen turist sayısı artsın istiyoruz. Bunu yapabilmenin en önemli yollarından bir tanesi, bu merkezleri öncelikle halka sunulabilecek, insanların beğenisine sunulabilecek hale getirebilmek. Bu çalışmaların kitaplarını ve broşürlerini hazırlıyoruz. Türkiye'de yerelde iş yapan turizm acentelerini Düzce'ye davet ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın tüm tur operatörleri Düzce'deydi. Şimdi ise İstanbul'daki tur operatörlerini Düzce'ye getirmeye çalışıyoruz'' diye konuştu.