EMKO, İran’da 40 bin kombi üretecek

EMKO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay 4 günlük İran ziyaretinde kombi ve panel üretim konusunda HANGAM şirketi ile anlaştı. Şirket 2018, 2019 ve 2020’de yapılacak kombi üretimiyle İran pazarına girecek. HANGAM Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Cabbari ile sözleşme imzaladıklarını ifade eden Yusuf Günay, şöyle dedi:

“Biz Ömer bey ile birlikte 4 günlük bir İran ziyareti yaptık. Bu ziyaretimizin nedeni İran’ın özel sektörünün en büyüklerinden olan, yaklaşık 1.100 kişiyi istihdam eden vakıf şirketi olan HANGAM ile birlikte kombi üretiminde anlaşmak. Kombi çok teknolojik bir üründür. Doğalgazın olduğu her evde bulur. Fakat çoğu kişiler emniyet tedbirleri hakkında bilgi sahibi değildir. Biz teknolojik bilgilerimiz ile 2018 yılı için İran’da 10 bin adet kombi üreteceğiz. 2019 yılı için 25 bin kombi üreteceğiz, 2020 yılında 40 bin kombi üreterek İran pazarına gireceğiz. Kombi ürününün pazarda yerini alabilmesi için panel radyatör’de üretmek zorundasın. Biz orada bir tanede panel radyatör hattı kurmak üzere HANGAM şirketi yönetim kurulu başkanı Muhammet Cabbari ile sözleşme imzaladık.”

Günay, firmanın büyük çapta kalıp hanelerinin bulunduğuna da dikkat çekerek, ”Firma İran’daki Fransız markası olan Peugeot ve Renault firmasının, otomobillerinin tüm kaporta aksamını yapıyorlar. Bunun dışında çok büyük çapta kalıp haneleri var. Bizimle birlikte de Kombi ve Radyatör üreteceğiz anlaşmış durumdayız” ifadelerine yer verdi.

Onur Altındağ