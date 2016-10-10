Olay, merkez Karatay ilçesi Ankara Yolunda bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Ankara’da gayrimenkul danışmanlığı yapan bir çocuk annesi G.O. (29), kocasından ayrıldığı için ruhsal bunalıma girdi. Çocuğunu Ankara’da bir yakınının yanına bıraktıktan sonra iddiaya göre, Konya’ya başka bir yakınını ziyarete gelen G.O., şehir girişinde yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna girdi. 50 liralık yakıt aldıktan sonra pompaların yanında tabancayla göğsüne ateş eden genç kadın, ağır yaralandı. Silah sesini duyarak dışarıya çıkan benzinlik çalışanları, kadını kanlar içerisinde yerde görünce 112 Acil Servis ekiplerine ve polise haber verdi. Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan G.O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra polis, otomobilde detaylı şekilde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda kadının çantasından ikinci bir tabanca çıktığı onun da kuru sıkı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Selman Ayas