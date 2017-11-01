Emlakçılar ikinci el konut piyasasına yönelik yapılacak düzenlemelerden memnun

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin ikinci el konut piyasasına yönelik yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklamalarının ardından, taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik taslağı sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, sektörün bu düzenlemelerle hak ettiği itibarı kazanacağını belirterek, “Emlakçılıkta daha önce TS 11816’daki standartlar yeniden düzenleniyor. Buna göre hizmet bedelleri, temsil yetkileri, yetki belgesi, fiziki şartlar ve faaliyet esasları gibi birçok başlıkta yeni düzenlemeler söz konusu olacak. Herkesin emlakçı olamayacağı bu düzenlemeler ile sektörümüz hak ettiği itibarı kazanmış olacak” dedi.

Taşınmaz ticareti ile iştigal edilebilecek kişilerin ticaret il müdürlüğünden yetki belgesi almasının zorunlu olacağını ifade eden Özelmacıklı, “Her bir işletme için ayrı verilecek ve beş yıl geçerli olacak. Belediyeler işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeden önce yetki belgesini kontrol edecek. Vergi mükellefi olmayan, oda kaydı bulunmayan, sahtecilik, rüşvet gibi suçlara karışmış olan ve on sekiz yaşını doldurmamış olanlara yetki belgesi verilmeyecek” diye konuştu.

“Kira hizmetlerinde bedel bir aylık kira bedelinden fazla olamayacak”

Faaliyete ilişkin yükümlülükler başlığında işletmelerde aranan şartların belirtildiğini belirten Genel Müdür Özelmacıklı, şöyle konuştu: “Buna göre emlak ofisi artık bir bağımsız bölüm olabilecek ve en az otuz metrekare büyüklüğe sahip olacak. İçinde dosyalama için arşiv bulunması, gerekli teknik ve fiziksel donanımlara sahip olması istenecek. Ayrıca taşınmazın gösterilmesi için işletmeye ait yada kiralanmış taşıt bulundurulması zorunlu olacak. Standartlar hem arz hem de talep sahipleri için düzenlenecek sözleşme içeriklerini revize ediyor. Sözleşmeler iki nüsha olacak. Hizmet bedelleri, tapu harcı ödemeleri, cezai şartlar bu sözleşmeler ile belirlenecek. Taşınmaz gösterme belgesi her bir taşınmaz için ayrı ayrı düzenlenecek. Hizmet bedeli sözleşmede yazılı satış bedelinin yüzde 3’ünü geçmeyecek. Kira hizmetlerinde ise bedel bir aylık kira bedelinden fazla olamayacak”.

Mevcut emlakçılar için 18 ay süre veriliyor

Yapılan düzenlemeler ile taşınmaz ticareti ile uğraşanların aranan şartlara haiz olması gerektiğini vurgulayan Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Taşınmaz ticareti ile iştigal edeceklerin taslak halindeki düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 18 ay içinde lise mezunu olma şartı hariç yetki belgesi verilmesinde aranan şartlara haiz olması istenecek. Ayrıca taslaktaki hatalı olduğunu düşündüğümüz maddeler için de gerekli çalışmaları tamamlıyoruz. Örneğin bir mal sahibinin birden fazla işletmeye aynı konuda aracılık yetkisi verebilecek olması önemli bir hatadır” ifadelerini kullandı.