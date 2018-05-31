Emlakçılık, geleceğin mesleği olarak görülüyor

Emlak Uzmanı Pindoli Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ruhullah Meriç, katıldığı bir konferansta emlak sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Emlakçılığın önümüzdeki yüzyılın en iyi 5 mesleği arasında olacağını savunan Meriç, “İnanıyorum ki emlak yasasının çıkmasıyla emlak sektörü çok güçlü bir statüye, kaliteye sahip olacak. Emlakçılık önümüzdeki yüzyılın en iyi 5 mesleği arasında olacak. Emlak sektörü yeni dönemde genç arkadaşlarımızın kariyer planlarına yön verecek. Kayıt dışı, seyyar, ayakçı emlakçılık yapanlar bu yasayla son bulacak. Yeni emlak yasası güveni, hakkı, hukuku beraberinde getirecek, vatandaşlarımız eskisi gibi dolandırılmadan, kandırılmadan, güvenli gayrimenkul alışverişi yapar düzeye gelecek. Şuan son şeklini almış emlak yasası daha fazla zaman kaybetmeden, ülkemizde yeni dolandırıcılık haberleri duymadan yürürlüğe girmeli. Unutmayalım ki emlak yasasının çıkmadığı her geçen gün emlak sektörünün, sektör mensuplarının aleyhine işlemektedir” dedi.

"Emlak sektörüne adım attığımız günden bu yana kaliteyi yükseltecek yatırımlar yaptık"

Türkiye’de emlak sektörünün emlak yasasıyla ilgili gelişmeleri, yakından takip ettiğini söyleyen Meriç, “Bilindiği üzere emlak sektörü uzun zamandır mesleki bir statü problemi yaşamaktadır, emlak yasasının mecliste taslak halinde olması, yasanın çıkmasını bekleyen emlak sektöründe yeni bir heyecan oluşturdu. Ülkemizde bu kadar büyük para trafiğine aracılık eden, ekonomiye yöne veren inşaat sektörünün taşıyıcı lokomotifi olan bir sektör, nasıl olur da bu kadar zamandır güçlü yasalarla belli bir statüye getirilmedi, belli bir zemine oturtulmadı, bunu anlamış değilim” şeklinde konuştu.

2006 yılından bu yana emlak sektörü içerisinde olan 2012 yılında kurumsallığa adım atmış bir şirket olduklarının altını çizen Meriç, “Bu sektörün gelişimine, değişimine ciddi anlamda yatırımlar yapan, büyük mesailer harcayan ender firmalardan biriyiz. Bizler yaptığımız çalışmalarla emlak sektörüne adım attığımız günden bu yana kaliteyi yükseltecek çalışmalar, yatırımlar yaptık. Kurumsal imajımızla, prensiplerimizle, değerlerimizle meslektaşlarımıza örnek olduk. Bizler bu mesleğin onurunu, etik değerlerini korumak adına ciddi çalışmalar yaparken, bir taraftan da bu sektörün imajını yerle bir eden, toplum içerisinde sektörü değersizleştiren dolandırıcılık haberleri ile mücadele ediyor, bu dolandırıcılık haberleri bir an evvel son bulsun diye emlak yasasının çıkması için büyük emek sarfediyorduk. Bugünlerde mecliste olan emlak yasası sektörümüzde kaliteli hizmet veren tüm meşlektaşlarımızı heyacanlandırdı” diye konuştu.