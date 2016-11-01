77 yaşındaki Mehmet Ayder, vekaletname verdiği emlakçının 3 milyonluk gayrimenkullerini iki eşi ve bir elemanının üzerine geçirdiğini iddia etti. Kendi evini bile parayla geri aldığını anlatan Ayder, "Bir yıl önce Edremit'te bir müteahhitten bir daire aldım. Bir de arsa almak istediğimi bildiği için beni kardeşine götürdü. Kardeşi ile konuştuk. O bana bir arsa temin etti. Kendileri arsayı yapıp vereceklerdi. Çocuklarım için 3 daire yapmak durumundaydım. 8 dairenin 5'i kendinin 3'ü benim olacaktı. Bunun üzerine bir başka arazi aldırdılar ve bana, 'Bunu bir sene bekle, bunun parasıyla da rahatlıkla yaparız' dediler. Bize güven verdikleri için inandım. Arkasından bütün işleri yapmak için umumi vekaletname gerektiğini söylediler. Onu da verdim. Tam vekaletname değil kısmi vekaletname vermek istediğimi söyledim. Fakat noterde tam vekaletname yapmışlar. Gözlerim de biraz zayıf gördüğü için imzaladım. Meğer genel vekaletnameymiş. Bununla mallarımı satmışlar. Kendilerinin üzerine geçirmişler" dedi.

Yaşlı adam, başından geçenleri şöyle anlattı:

"İkinci bir vekaletname daha istediler. Benim Antalya’daki bir arsama 6 dairelik bir yer yapacaklar, ikisi benim, gerisi kendilerinin olacaktı. Onu da kabul ettim. Meğer ona da Türkiye için genel vekaletname yapmışlar. Okumadan imza ettim, çünkü gözlerim o anda tam olarak görmüyordu. Sıkıntı içinde idim. Üç beş defa da doktora gittim. Bu hususta raporlarım dahi vardır. Oturduğum evime kadar almışlar. Hiçbir şey kalmadı”.

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Mehmet Ayder, “Avukata gittim. Avukat ile iki üç defa görüştük. Fakat iki üç ay beni oyaladı. Tehdit edildim. 'Biz sekiz kardeşiz. Bir tanemizi feda ederiz, icap ederse seni yok ederiz' dediler. Oturduğum evi M.Y. dini nikahlı eşi K.’ye devretmiş. O da M.E. isimli birine devretmiş. Fakat evimizi çok düşük bir fiyata iade ettiler. 75 bin lira verdik ve hanımımın üzerine verdiler. Bu evin fiyatı 300-350 bin lira" diye konuştu.



Bekir Terzioğlu - Emrah Elmas

BALIKESİR