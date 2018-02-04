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Emlakçıya tüfekle saldıran ev sahibinin görüntüleri ortaya çıktı

Bakırköy’de fiyat konusunda anlaşamadığı emlakçıya pompalı tüfekle saldıran ve sahibinin evinden çıktığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Emlakçıya tüfekle saldıran ev sahibinin görüntüleri ortaya çıktı

04 Şubat 2018 09:58
Emlakçıya tüfekle saldıran ev sahibinin görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde Mustafa Ü., anlaşamadığı emlakçıya pompalı tüfekle saldırmıştı. Evini satılığa çıkartan fakat emlakçı Oğulcan G. ile fiyatta anlaşamayan Mustafa Ü.'nün evinden tüfekle çıktığı anlar ve saldırı sonrası evine girdiği anlar kameralara yansıdı.
Mahallede yaşanan korku dolu anların ise detayları ortaya çıktı. Edinilen yeni bilgilere göre, tüfeğini satılık ilanlarına sararak yanına alan ev sahibi, yüz yüze konuşmak için emlakçıyla buluştu. Buluşmada yıaşanan gerginliğin kavgaya dönüşmesi ile ev sahibi Mustafa Ü., tüfeği ile emlakçı Oğulcan G.yi darp etmeye başladı. Emlakçıyı darp eden ev sahibi, daha sonra hızını alamayarak tüfekle ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar emlakçı Oğulcan G.'ye isabet etmedi. Emlakçı, kısa süreli şokun ardından kaçarak uzaklaştı. Çevredeki çok sayıda ev ve iş yeri ise isabet eden saçmalardan dolayı hasar gördü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Mustafa Ü.'yü pompalı tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı. 

Ufuk Kıvık
 

 

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