Edinilen bilgilere göre, istihbarat birimlerince, terör örgütü PKK adına sansasyonel eylem hazırlığında olan 1’i yabancı uyruklu, 3 terörist belirlendi. Teröristlerin bilgi ve fotoğrafları Emniyet Genel Müdürlüğü’ne verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise tüm il ve ilçelerdeki müdürlüklerine bilgi ve fotoğrafları göndererek, uyarılarda bulundu.

Teröristlerin yakalanmamak için sahte kimlik kullandıklarının tespit edildiği belirtilirken, canlı bomba eylemi gerçekleştirmek için talimat aldıkları öğrenildi.

Teröristlerden yabancı uyruklu olan Naden Shhema’nın, 2015 yılında İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü’nden geçici kimlik numarası aldığı 2016 yılında da Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuru yaptığı öğrenildi.

Emrah Kızıl

