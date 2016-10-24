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Emniyet alarmda, 3 canlı bomba 81 ilde aranıyor

Emniyet ve istihbarat birimlerinin terör örgütü PKK'lı 3 teröristin sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu belirlemesinin ardından tüm emniyet müdürlükleri alarma geçti. 1’i yabancı uyruklu, 3 canlı bomba her yerde aranıyor.

Emniyet alarmda, 3 canlı bomba 81 ilde aranıyor

24 Ekim 2016 15:20
Emniyet alarmda, 3 canlı bomba 81 ilde aranıyor - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, istihbarat birimlerince, terör örgütü PKK adına sansasyonel eylem hazırlığında olan 1’i yabancı uyruklu, 3 terörist belirlendi. Teröristlerin bilgi ve fotoğrafları Emniyet Genel Müdürlüğü’ne verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise tüm il ve ilçelerdeki müdürlüklerine bilgi ve fotoğrafları göndererek, uyarılarda bulundu.
Teröristlerin yakalanmamak için sahte kimlik kullandıklarının tespit edildiği belirtilirken, canlı bomba eylemi gerçekleştirmek için talimat aldıkları öğrenildi.
Teröristlerden yabancı uyruklu olan Naden Shhema’nın, 2015 yılında İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü’nden geçici kimlik numarası aldığı 2016 yılında da Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuru yaptığı öğrenildi.

Emrah Kızıl
 

Etiketler: canlı bomba alarmı


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