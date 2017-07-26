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Emniyet binasının 3. katından atladı, nezarethane demirini esnetip kaçtı

Adam öldürmeye teşebbüs ve hırsızlık suçlarından yakalanan bir kişi Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün 3. katından atlayıp kaçtıktan sonra, Adana'nın Karataş ilçesinde yakalandı. Burada da nezarethanenin demir parmaklıklarını esneterek kaçan zanlı Adana polisi tarafından yakalandı.

Emniyet binasının 3. katından atladı, nezarethane demirini esnetip kaçtı

26 Temmuz 2017 11:34

Edinilen bilgiye göre, Tolgahan K. (23) adam öldürmeye teşebbüs ve hırsızlık suçundan aranırken Mersin'de yakalandı. Zanlı burada emniyet müdürlüğü binasının 3. katından atlayarak kayıplara karıştı. 11 Temmuz günü Adana'nın Karataş ilçesinde yakalanan zanlı ilçe emniyet müdürlüğü nezarethanesine konuldu. Ancak zanlı burada nezarethanenin demir parmaklıklarını eliyle esneterek arasından çıkıp kaçmayı başardı. Zanlının kaçtığını fark eden polis her yerde onu aramaya başladı.

Özel ekip kuruldu

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, zanlının bulunması için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinde çalışan deneyimli polislerden özel ekip kurulması ve zanlının mutlaka yakalanması talimatını verdi. Bunun üzerine polis özel ekip oluşturarak zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis dün zanlının Yüreğir ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti. Polis şafak vakti eve baskın yaptı. Polis zanlının kaçma ihtimaline karşılık önce evin etrafını sarıp daha sonra da içeri girdi. Evde yakalanıp emniyete getirilen zanlı emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Hırsızlık ve adam öldürmeye teşebbüs ile emniyetten kaçma suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı basın mensuplarının "Demir parmaklığı nasıl açtın" sorusuna "ellerimle açtım" diye yanıt verdi. 

Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya


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