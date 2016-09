Yaz tatilinin ardından okulların açılması Emniyet Genel Müdürlüğünü de harekete geçirdi. Emniyet, aldığı güvenlik tedbirlerinin yanı sıra ailelerin de çocuklarına vereceği öğütlerle ve ailelerin sergileyeceği davranışlarla çocuklar için huzur ortamı oluşturmaya yönelik adımlar attı.

Bu konuların anlatıldığı bir bildiri paylaşan emniyet, ailelerin çocuklarını uyarması gereken konuları şu yazıyla anlattı: "Çocuklarınızın sizlere her konuda güvenmeleri ve her türlü sorunlarını sizlerle konuşabilmeleri çok önemlidir. Çevredeki yabancı şahıslara karşı çocukların daha dikkatli olmaları ve fazla güvenmemeleri yolunda eğitilerek uyarılmaları gerekmektedir. Çocuklarınızın evden çıktıktan sonra nerelere gittiği ve kimlerle oynadığını bilmelisiniz. Çocukların akşam belli bir saatte evde olmaları konusunda diğer ailelerle mutabakata varınız"

Sadece çocukların değil ailelerin de belli konularda bilinç sahibi olması gerektiğine vurgu yapılan uyarıda," Çocukları yakından ilgilendiren her türlü tehlike hakkında, kendilerinin bilgilendirilmeleri çok önemlidir. Buna cinsel bilgilendirme de dahildir. Polis kayıtlarında tecrübe ile sabittir ki; Çocukların cinsel tacize maruz kalmalarının önlenmesi ancak onlara bu konuda öğüt verilmesi ve bazı prensiplerin kazandırılması ile mümkündür. Çocukların düzenli olarak takibi onlara dikkat edilmesi ve onlarla beraber olunması da cinsel tacizi önleyen unsurlar arasındadır. Çocuklarla sürekli konuşarak bu tehlike hakkında onları uyarmanız sonucunda daha duyarlı olmalarını ve kendi kendilerini kontrol etmelerini sağlayacaksınız" denildi.

"Tehlike her yerde bulunmaktadır"

Emniyet Genel Müdürlüğü, tehlikenin her yerde bulunduğunu hatırlatarak şu görüşlere yer verdi: "Tehlike her yerde bulunmaktadır; okul yolunda, park yakınlarında, eve dönüşte, spor sahalarının yakınlarında, arkadaşlarının evine gelip giderken. Tehlikenin bulunabileceği yerler hakkında çocuklarınızı aydınlatın. Önce iyi ve kötü milli ve ahlaki değerlere göre telkin edilmeli, öğretilmeli, İyi fiilde bulunma aleni olarak takdir edilmeli. Kötü fiil,başkalarından misal verilerek kötülenmeli, hataları sebebiyle devamlı azarlanmamalı. Tanımadıkları şahıslardan para veya hediye almamaları, yabancı şahıslarla herhangi bir yere gitmemeleri, yardım talebinde bulunan yabancılara da yadım etmemeleri, kesinlikle yabancıların arabalarına binmemeleri öğütlenmeli. Evde yalnız kaldıklarında, tanımadıkları kimseye kapı açmamaları. Telefonda yabancı kimselere bilgi vermemeleri. Issız parklar, yollar ve yerlerden uzak durmaları, toplu olarak oynayan çocuklardan ayrılmaları ve tek başına oynamamaları, kendilerinden küçük çocuklara da dikkat etmeleri gerekmektedir. Takip edildiklerini hissettiklerinde büyüklerinden yardım istemeleri ve bu durumlarda ıssız yerlere değil de kalabalığa doğru gitmeleri, tehlikede olduklarında bağırmaları, kaçmaları ve kendilerini müdafaa etmeleri gerektiği, kendilerine zarar vermek isteyen şahıslara iyi bakıp onları teşhis etmeleri ve araçlarının plakasını almaları doğru olan davranışlardır. Kendilerine veya arkadaşlarına bir şey yapıldığında derhal ailelerine veya polise haber vermeleri anlatılmalıdır."

