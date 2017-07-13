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Emniyet Eski Müdürü'ne 6 yıl 3 ay hapis

Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Daire Başkanlığı'nda görev yapan emekli emniyet müdürü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kendi aralarında haberleştikleri kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı mahkemede 6 yıl 3 ay hapse mahkum oldu.

Emniyet Eski Müdürüne 6 yıl 3 ay hapis

13 Temmuz 2017 13:10

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan emekli emniyet müdürü Ali O.D. (51), "EGM Strateji Daire Başkanlığı'nda görev yaptım. 2008-2014 yılları arasında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptım. Herhangi bir terör örgütüne üyeliğim yoktur. Kesinlikle by lock indirmedim, kullanmadım. 10-12 yıldır aynı telefon hattımı kullanıyorum. 2015 yılı Mayıs ayında emekli oldum. 7 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ali O.D.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan Ali O.D., Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopterin düşme olayında o dönemin Kayseri Emniyeti İstihbarat Müdürlüğü görevini yapıyordu.

Avukata by lock cezası

Ayrıca aynı mahkemede ayrı dosyalarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün kendi aralarında haberleştikleri kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan avukat Kemal B.Ö. de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alırken, aynı suçtan yargılanan Mehmet B. isimli sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti. 

Şeref Kahraman

Etiketler: Emniyet Eski Müdürü, fetö


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