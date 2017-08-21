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Emniyet Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı'nda alınacak asayiş tedbirlerini açıkladı. Açıklamada, Kurban Bayramı süresince asayiş ve genel güvenliğin sağlanması adına alınacak olan ek tedbirler açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

21 Ağustos 2017 16:51

Kurban Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmeleri adına alınacak tedbirler Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un imzası ile 81 İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüklerinden; "Alışveriş merkezleri, pazar yerleri, çarşılar, piknik alanları ve plajlar gibi bayram tatili süresince halkımızın yoğun olarak bulunacağı bölgelerde, kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla yaya ve motorize ekip sayısı artırılarak sabit ve hareket halinde uygulama yapılması,

Şehirlerarası otobüs terminali, gar, hava ve deniz limanları ile şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarda oluşabilecek yoğunluklar dikkate alınarak kontrollerin artırılması, şüpheli şahıslara yönelik uygulamaların yapılması,

Vatandaşlarımızın bayram ziyareti ve tatil amacıyla ikametlerinden ayrılacak olmaları ve işyerlerinin uzun süre kapalı kalacak olmasından dolayı, evden ve işyerinden hırsızlık olaylarının artabileceği değerlendirilerek hırsızlık şüphelilerine karşı uygulamalar yapılması,

Mezarlıklarda bayram tatili süresince yoğun olarak ziyaret edileceğinden gerekli güvenlik önlemleri alınarak giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması,

Kurbanlık hayvan satışlarının yapıldığı yerlerde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına yönelik kontroller yapılması, özellikle geceleri hayvan hırsızlıklarına yönelik tedbirler alınması, Kurbanlık hayvanların kontrolden çıkarak trafikte görülmesi halinde derhal zabıtaya haber verilmesi ve ilgili kurumlarla koordineli hareket edilmesi, kurbanlık hayvan sevkiyatlarında hayvan hırsızlığına yönelik kontroller yapılması" istendi.  

Etiketler: Kurban bayramı


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