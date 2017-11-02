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Emniyet Genel Müdürlüğünden DEAŞ operasyonu açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, eylem arayışında bulunduğu bilgisi edinilen DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 283 şahsın gözaltına alındığını açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden DEAŞ operasyonu açıklaması

02 Kasım 2017 09:53

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, eylem arayışında bulunduğu bilgisi edinilen DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde operasyon düzenlendiği kaydedildi.

25 ilde 96’sı Türk, 187’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 283 şahsın gözaltına alındığı operasyonlarda; 66 adet el yapımı patlayıcı, 2 kilogram nevi belli olmayan toz madde, 8 adet tabanca, 405 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pala, çok sayıda örgütsel doküman ve malzeme ele geçirildiği bildirildi.
 

 

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