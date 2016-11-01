Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Emniyet Genel Müdürlüğünden KHK açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünden KHK açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikle ilgili haberler hakkında açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden KHK açıklaması

01 Kasım 2016 21:38

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “31 Ekim 2016 tarihli bazı internet sitelerinde ve sosyal medya ortamında yer alan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikle 1 yıl ve üzerinde hapis cezası alan Milletvekillerine ve Bakanlara artık silah ruhsatı verilmeyeceğine dair haberler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanların silah ruhsatı alamayacağına ilişkin hüküm, 1981 yılından itibaren 6136 sayılı Kanunla yürürlükte bulunan ve sadece bakanlarımız ile milletvekillerimize değil tüm vatandaşlarımıza şamil bir düzenlemedir. 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile söz konusu hükümde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır” denildi.

676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemeler ise şu şekilde açıklandı:

“Silah ruhsatı veriliş sebepleri ortadan kalktığı halde bu durumunu ruhsat veren makama 6 ay içerisinde bildirmeyen kişiler ile ruhsat süresinin bitiminden sonra 6 ay içinde ruhsatını yeniletmeyenlere 3 bin TL idari para cezası karşılığında yeniden silah ruhsatı alma imkanı tanınmıştır. 6136 sayılı Kanunda sayılı suçlardan dolayı 6 ay ve üzerinde hapis cezası alanlar ibaresi çıkarılarak bu kapsamda olan kişilere de silah ruhsatı alma imkanı getirilmiştir. Güvenlik Korucularına harçsız silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alma hakkı tanınmıştır.”

Musa Erdoğan

 

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, KHK açıklaması


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!