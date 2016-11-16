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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 'KHK' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önce görevden uzaklaştırılan 3 bin 181 emniyet mensubunun görevine iade edildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden KHK açıklaması

16 Kasım 2016 00:50

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan, ancak durumu tekrar değerlendirilen 3 bin 181 Emniyet Teşkilatı mensubu görevine iade edilmiş, aynı kapsamda 2 bin 205 Emniyet Teşkilatı mensubu ise görevden uzaklaştırılmıştır” denildi. 

Musa Erdoğan

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü


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