Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan, ancak durumu tekrar değerlendirilen 3 bin 181 Emniyet Teşkilatı mensubu görevine iade edilmiş, aynı kapsamda 2 bin 205 Emniyet Teşkilatı mensubu ise görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

Musa Erdoğan