Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “15 Temmuz gecesi, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimine karşı hiç düşünmeden sokaklara dökülerek milli iradeyle seçilmiş meşru otoritenin emrinde görev yapan güvenlik güçlerimizle birlikte canları pahasına var gücüyle demokrasi mücadelesi veren Türk milleti gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermişti. Son olarak terörle mücadele başta olmak üzere vatanımızı her türlü tehlikeden korumaya kendini adamış kahraman özel harekat polislerimizin arasına yeni katılacak olan 10 bin kişiden biri olmak için, 2 Kasım 2016 tarihinde başlayan başvuruya 285 binlik rekor müracaatta bulunan vatandaşlarımız Teşkilatımızın yanında olduğunu bir kez daha hissettirmiştir” denildi.

Açıklamada, Emniyet Teşkilatı’nın moral ve motivasyonunu arttıran ve cesaretlendiren Türk halkına duyulan şükran da dile getirildi.

Caner Ünver

