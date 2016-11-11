Emniyet Genel Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü’nün geleceğimizin teminatı gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Mersin, Tokat, Şanlıurfa ve Mardin’de eş zamanlı sokak operasyonları düzenlendi. Satışa hazır halde çok sayıda uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda 47 uyuşturucu taciri yakalanmış olup 37’si tutuklandı” denildi.

Açıklamada “Sağlıklı Gençlik Güvenli Gelecek” sloganıyla başlatılan operasyonların devam edeceği bildirildi.

Musa Erdoğan