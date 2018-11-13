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Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin bekçi kadrosu ihdas edildi
Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarına 10 bin 36 kişilik kadro ihdas edildi.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin 22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bugünkü sayıda yer alan kararla İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarında 10 bin 36 yeni kadro ihdas edildi. 
Buna göre, İçişleri Bakanlığında; 1 kaymakam, 1 yazı işleri müdürü, 1 nüfus müdürü, 1 üçüncü derece şef, 2 beşinci derece şef, 1 programcı, 2 bilgisayar işletmeni, 3 beşinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 3 altıncı derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 yedinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 sekizinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 6 dokuzuncu derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 şoför, 2 hizmetli, 1 kaloriferci, 2 dağıtıcı olmak üzere toplam 36 yeni kadro ihdas edildi. 
10 bin bekçi kadrosu ihdas edildi 
Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında ise 3 ila 10 derece arasında 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin 22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bugünkü sayıda yer alan kararla İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarında 10 bin 36 yeni kadro ihdas edildi. 
Buna göre, İçişleri Bakanlığında; 1 kaymakam, 1 yazı işleri müdürü, 1 nüfus müdürü, 1 üçüncü derece şef, 2 beşinci derece şef, 1 programcı, 2 bilgisayar işletmeni, 3 beşinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 3 altıncı derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 yedinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 sekizinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 6 dokuzuncu derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 şoför, 2 hizmetli, 1 kaloriferci, 2 dağıtıcı olmak üzere toplam 36 yeni kadro ihdas edildi. 
 
10 bin bekçi kadrosu ihdas edildi 
 
Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında ise 3 ila 10 derece arasında 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. 

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