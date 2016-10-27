Emniyette son dönemin en kapsamlı kararnamesi ile 59 ilin emniyet müdürü ile merkez teşkilatında önemli değişikliklere gidildi. Kararname ile 34 il emniyet müdürü merkeze çekilirken, 24 il emniyet müdürü ve 2 daire başkanının yeri değiştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 24 daire başkanı merkeze alınırken, ilk ataması yapılan daire başkanı sayısı 31 oldu. Diyarbakır, Ardahan, Kilis, Urfa, Mardin ve Konya müdürleri değişti. İzmir’e Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır’a Tacettin Aslan getirildi. Çanakkale Emniyet Müdürü Yılmaz Özden merkeze çekilerek yerine Şırnak Emniyet Müdürü Celal Sel atandı. Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy ise Sivas’ta görevlendirildi, yerine Selami Türker atandı.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Diyarbakır’da Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı sırada HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın aracını durdurarak arama yapılmasının ardından tutanakları teslim alan Emniyet Müdürü Akın Karatay, İstihbarat Daire Başkanlığı’na getirildi. Karatay’ın aracı Diyarbakır’da silahlı saldırıya da uğramıştı. İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ise Eskişehir Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Artvin Emniyet Müdürü Ahmet Şengün Personel Daire’nin yeni başkanı oldu. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na ise polis başmüfettişi Sabit Akın Zaimoğlu getirildi. KOM Başkanı Hakkâri Emniyet Müdürü Resul Holoğlu oldu. İnterpol Daire Başkanlığında da değişiklik yapıldı. Daire Başkanı Rafet Ufuk Önder merkeze alınırken, yerine yardımcısı Lütfi Çiçek geldi.

Ebru Karatosun / Türkiye