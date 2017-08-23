Emniyet kemeri takmayan sürücü tır altında sıkıştığı yerden 2 saatte kurtarıldı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya - Beyşehir Karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, Konya istikametine seyir halinde olan Berzan T. idaresindeki 33 BTD 37 plakalı tır, Apa barajı mevkiindeki viraja süratli girince kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sırasında sürücü Berzan T. emniyet kemeri takılı olmadığı için sürücü koltuğundan sağ tarafa fırladı.

Kazada sürücünün ayağı tır altında kaldı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı ve sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için müdahaleye başladı. Sürücü Berzan T.'nin sıkışan ayağını kurtarmak için kaza yerine çağırılan vinç ile tır kaldırılırken, sürücü 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yaralı sürücü olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol tekrar tek şeritli olarak açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin

