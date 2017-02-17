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Emniyet Müdür Vekili intihar girişimi engellendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kişinin intihar girişimi, Emniyet Müdür Vekili Durmuş Ali Özkan tarafından engellendi.

Emniyet Müdür Vekili intihar girişimi engellendi

17 Şubat 2017 10:54

Olay, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 9 katlı bir inşaatın çatı katına çıkarak intihar etmek isteyen İ.H.T.’yi (37) gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri güvenlik önlemleri alırken itfaiye erleri ise branda açtı.

İkna çabaları 1 saat sürdü

Emniyet Müdür Vekili Durmuş Ali Özkan da inşaatın 9. katına çıkarak İ.H.T.’yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucu İ.H.T. aşağı indi. İ.H.T. sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İ.H.T.’nin Şanlıurfa’dan Adıyaman’ın Kahta ilçesine çalışmak için geldiği ve iş bulamaması nedeniyle intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Türkoğlu

Etiketler: Adıyaman, Durmuş Ali Özkan, intihar girişimi


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